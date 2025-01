City-Maut in New York: Gebühren auch für Mietwagen und Taxis

Seit dem 5. Januar 2025 erhebt New York eine City-Maut für Fahrten nach Manhattan südlich des Central Parks. Die Gebühren sollen den Verkehr und die Luftverschmutzung reduzieren. Autofahrerinnen und Autofahrer sowie Reisende in Mietwagen oder Taxis müssen je nach Fahrzeugtyp und Tageszeit mit Gebühren von bis zu 21,60 Dollar rechnen. Die Einnahmen sollen dem öffentlichen Nahverkehr zugutekommen.

Seit Januar 2025: Die City-Maut in New York soll Verkehr und Umwelt entlasten.

Autofahrende, die nach Manhattan südlich des Central Parks einfahren möchten, zahlen seit dem 5. Januar 2025 zur Hauptverkehrszeit 9 Dollar (etwa 8,50 Euro) pro Tag. Motorradfahrerinnen und -fahrer zahlen 4,50 Dollar, während die Gebühren für große Lastwagen und Reisebusse bis zu 21,60 Dollar betragen können. Nachts gelten reduzierte Tarife, die je nach Fahrzeugtyp zwischen 1,05 und 5,40 Dollar liegen.



Welche Fahrzeuge sind betroffen?



Die City-Maut gilt für alle motorisierten Fahrzeuge, einschließlich Mietwagen, Motorräder und Lastwagen. Selbst Taxis und Boro-Taxis sind betroffen: Pro Fahrt wird ein Zuschlag von 0,75 Dollar für gelbe Taxis und 1,50 Dollar für größere Fahrzeuge erhoben. Diese Gebühren werden direkt an die Fahrgäste weitergegeben.



Wofür werden die Einnahmen genutzt?

New York ist die erste Stadt in den USA, die eine City-Maut einführt. Die Stadtverwaltung plant, die Einnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur des öffentlichen Nahverkehrs einzusetzen. Ziel ist es, Staus zu reduzieren und die Luftqualität zu verbessern. Ursprünglich sollte die Maut bereits im Sommer 2024 eingeführt werden und 15 Dollar betragen.