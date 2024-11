A81 wegen Brückenabriss am ersten Adventswochenende voll gesperrt

An dem nun kommenden ersten Adventswochenende müssen Autofahrerinnen und -fahrer, die auf der A81 zwischen Stuttgart und Singen unterwegs sind, mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Wegen Abrissarbeiten an einem Teil der Böblinger „Elefantenbrücke“ wird die Autobahn zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb für mehrere Tage gesperrt. Der gesamte Verkehr wird in dieser Zeit durch die Sindelfinger Innenstadt umgeleitet, was zu langen Verzögerungen führen könnte.

Auf der A81 und in Sindelfingen kann es am Wochenende Staus kommen.

Die A81 wird von Freitag, dem 29. November, ab 22 Uhr bis Montag, den 1. Dezember, 5 Uhr zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb vollständig gesperrt, da ein Teil der „Elefantenbrücke“ abgerissen wird. Reisende, die aus südlicher Richtung kommen, müssen die Autobahn an der Ausfahrt Sindelfingen-Ost verlassen. In der Gegenrichtung wird der Verkehr an der Ausfahrt Böblingen-Hulb umgeleitet. Die Umleitungsstrecken führen durch die Sindelfinger Innenstadt, was zu zusätzlichen Staus und Verzögerungen führen könnte. Besonders belastend könnte das Wochenende durch den Weihnachtsmarkt in Böblingen und den Andrang auf Einkaufszentren werden. Auch für den Busverkehr gibt es Einschränkungen.



Bauarbeiten im Zuge des sechsspurigen Ausbaus der A81



In der Vergangenheit hatte die Umleitungsstrecke in Sindelfingen bei ähnlichen Baustellenaktionen bereits für Staus gesorgt. Der zusätzliche Verkehr durch die vorweihnachtlichen Einkäufe dürfte die Situation weiter verschärfen. Die derzeitige Sperrung erfolgt im Rahmen des sechsspurigen Ausbaus der A81, der seit 2021 in mehreren Etappen durchgeführt wird. Der Abriss der Brücke ist notwendig, um Platz für den Ausbau der Autobahn und die Anpassung von Brückenbauwerken an die neue Breite der A81 zu schaffen. Die Arbeiten sollen bis 2027 abgeschlossen sein und rund 490 Millionen Euro kosten.



Quelle: dpa