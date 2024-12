Bulgarien und Rumänien im Schengen-Raum: Änderungen für Reisende ab 2025

Ab dem 1. Januar 2025 ist Bulgarien offizielles Mitglied des Schengen-Raums. Damit entfällt die Pflicht zur Grenzkontrolle an den Landgrenzen, was vor allem für Autoreisende eine Erleichterung bringt. Bereits seit März 2024 sind Flug- und Schiffsreisende von Kontrollen befreit. Nun folgt der letzte Schritt für uneingeschränkten Personenverkehr. Auch Rumänien könnte dem Schengen-Raum 2025 beitreten.

Bulgarien und Rumänien können dem Schengen-Raum beitreten.

Ab 2025 gehört Bulgarien vollständig zum Schengen-Raum. Während Luft- und Seegrenzen seit März 2024 kontrollfrei sind, profitieren ab Januar auch Landreisende: Die bisherigen Kontrollen entfallen. Dies betrifft zum Beispiel Urlauberinnen und Urlauber, die etwa aus Griechenland oder Ungarn mit dem Auto einreisen. Österreich, das bisher ein Veto eingelegt hatte, hat nun zugestimmt. Mit dem Beitritt erleichtert sich nicht nur der Personenverkehr, sondern auch wirtschaftliche Kontakte und logistische Abläufe zwischen Bulgarien und anderen EU-Staaten. Auch der Beitritt Rumäniens in den Schengen-Raum ist somit ab 2025 möglich.



Vorteile für Reisende



Reisende müssen weiterhin einen gültigen Pass oder Ausweis mitführen, diesen jedoch nicht mehr vorzeigen. EU-Bürgerinnen und -Bürger können sich bis zu drei Monate am Stück in Bulgarien aufhalten. Die Freizügigkeit ermöglicht es, in Schengen-Ländern zu arbeiten oder zu studieren. Laut EU-Kommission reduziert der Wegfall von Grenzkontrollen Wartezeiten und fördert den wirtschaftlichen Austausch, was den Wohlstand der Region stärken soll. Die Union verspricht sich außerdem mehr Sicherheit durch stärkere polizeiliche Zusammenarbeit.



Der Euro bleibt vorerst aus



Die Einführung des Euro erfolgt nicht zeitgleich mit dem Schengen-Beitritt. Wegen einer hohen Inflation kann Bulgarien die Kriterien derzeit nicht erfüllen. Ein Startdatum für die Euro-Einführung könnte der 1. Januar 2026 sein, wenn die Inflation stabil bleibt. Bis dahin bleibt die Landeswährung der Lewa. Reisende sollten weiterhin Geld umtauschen oder vor Ort Bargeld abheben. Aktuell entspricht ein Lew etwa 0,51 Euro (Stand: 10. Dezember 2024).