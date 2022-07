Sixt: Erste Mietwagenstation in Kanada eröffnet

Der bayerische Mietwagenanbieter Sixt hat seine erste Verleihstation in Kanada eröffnet. Sie befindet sich in Vancouver Downtown und soll den Auftakt für weitere Niederlassungen in dieser Stadt sowie in Toronto bilden. Vancouver gilt für viele Reisende als idealer Ausgangspunkt für Mietwagen-Rundreisen durch Kanada.

Kunden und Kundinnen finden an der ersten Sixt-Station Kanadas eine Flotte vieler hochwertiger Premiumwagen vor, darunter Limousinen und SUVs von Mercedes sowie BMW. Laut Sixt sei Kanada nicht nur für Freizeittourismus, sondern auch für Geschäftsreisen ein beliebtes Ziel, weshalb sich die Erschließung dieses Marktes für den Anbieter lohne. Das Potenzial des kanadischen Mietwagenmarktes schätzt Sixt auf 400 Millionen Euro.Vancouver-Besucher und -Besucherinnen finden die neue Sixt-Station im Stadtteil Downtown im Library Square Building. Dieses liegt im bei Touristen und Touristinnen beliebten Crosstown. In der Umgebung finden sich Anziehungspunkte wie Theater, Hotels, Sportstadien und Einkaufscenter. Die Niederlassung hat an sieben Tagen pro Woche geöffnet. Noch in diesem Jahr will Sixt in weiteren Stadtgebieten Vancouvers sowie in Toronto noch mehr Stationen eröffnen, mittelfristig sollen außerdem die fünf der gefragtesten Flughäfen des nordamerikanischen Landes besetzt werden.Im Nachbarland USA ist der Anbieter bereits stark vertreten. Es gibt knapp 30 Verleihstationen an amerikanischen Flughäfen, hinzu kommen mehr als 60 Niederlassungen in den innerstädtischen Bereichen verschiedener US-Metropolen. Reisende können beispielsweise in Dallas, New York City, Las Vegas und Boston Wagen bei Sixt mieten. Der Markt in den USA ist für den Anbieter äußerst lukrativ, im Jahr 2022 soll die Anzahl der angebotenen Mietfahrzeuge landesweit auf 30.000 ansteigen. Um die besten Mietwagenpreise zu ergattern, rät Sixt Kunden und Kundinnen zu einer möglichst frühzeitigen Buchung.