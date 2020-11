Maut: Vignette für Tschechien wird ab 2021 digital

Ab 2021 sind die Klebevignetten für Tschechien passé. Das Land stellt auf elektronische Vignetten um. Wie das Auswärtige Amt berichtet, gelten diese ab dem 1. Januar 2021.

Autofahrer in Tschechien können ab 2021 eine elektronische Vignette nutzen.

Fahrzeuge bis zu 3,5 Tonnen müssen eine gültige Autobahnvignette vorweisen, um Autobahnen und vierspurige Schnellstraßen befahren zu dürfen. Die Vignette kann ab dem 1. Dezember 2020 online bestellt werden oder bei offiziellen Verkaufsstellen sowie an Selbstbedienungskiosken an den Grenzübergängen erworben werden. Der Kauf ist bis zu 90 Tage vor Beginn der Gültigkeit der Vignette möglich. Erhältlich sind 10-Tages-Vignetten, Monats- sowie Jahresvignetten. Die im Jahr 2020 gekauften Klebevignetten sind noch bis zum 31. Januar 2021 nutzbar.



Bei Reisen mit einem Mietwagen sind die Vignetten in der Regel bereits vorab erworben und inkludiert. Sollten Leihwagenfahrer einen Grenzübertritt planen, ist dies vorher beim Anbieter anzukündigen. In der Regel gelten die Vignetten demnach nur für Reisende, die mit dem eigenen Fahrzeug nach Tschechien fahren. Ausgenommen von der Vignettenpflicht sind Motorräder und Anhänger sowie alle Autos, die mit Strom, Wasserstoff oder einer Kombination von Kraftstoffen betrieben werden, sofern die CO2-Emissionen 50 Gramm pro Kilometer nicht überschreiten. Autos, die mit Erdgas oder Biomethan fahren, erhalten einen Rabatt, den sogenannten „Ökopreis“.