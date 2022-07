Trendwende: Mietwagen werden punktuell billiger

Überraschung auf dem Mietwagenmarkt: Nach monatelangem Ansteigen der Preise für Leihfahrzeuge werden diese stellenweise wieder günstiger. Gemäß einer Betrachtung des Mietwagenbrokers Sunny Cars gibt es aktuell weniger Nachfrage als erwartet, weshalb Kunden und Kundinnen punktuell von gesunkenen Miettarifen profitieren. Die Preissenkungen sind allerdings nicht flächendeckend zu beobachten, weshalb es für ein Schnäppchen auch etwas Glück braucht.

Nach mehreren Monaten stetig steigenden Mietwagenpreisen gibt es aktuell wieder vereinzelte Schnäppchen.

Zeigte die Preiskurve für Mietwagen in den beliebten Urlaubsgebieten in den vergangenen Monaten stetig weiter nach oben, präsentiert sich der Markt im Moment sehr heterogen und dynamisch. Sunny Cars vergleicht die Entwicklung mit den tagesaktuellen Schwankungen der Aktienbörse. Für Kunden und Kundinnen hat dies den Vorteil, mit etwas Glück und der richtigen Vergleichsmöglichkeit doch noch ein Leihwagen-Schnäppchen ergattern zu können.



Mehrere Faktoren führen zu Preisdynamik



Durch die aktuelle Inflationswelle mit Teuerungen in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens von Lebensmitteln bis zu den Energiekosten ist der Konsumklima-Index deutlich abgefallen. Gerade in der Reisebranche sorgen außerdem noch weitere Faktoren wie die derzeitige Problematik im Flugverkehr dafür, dass viele Reisende von kurzfristigen Urlaubsplänen absehen. Wer jetzt verreist, hat sich Unterkunft, Flüge und Mietwagen vor Ort meist schon vor längerer Zeit gesichert. Die momentan verhaltene Buchungslage der noch vorhandenen Wagen bringt einige Anbieter in den Urlaubsorten dazu, die Preise als Anreiz zu senken. Laut Sunny Cars ließe sich dieser Trend allerdings nicht an bestimmten Reiseländern festmachen, sondern sei nur punktuell zu beobachten. Je nach Urlaubsziel locken die kurzfristigen Mietwagen-Schnäppchen also zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Wer ein Preisvergleichsportal wie CHECK24 nutzt, hat die besten Chancen, plötzlich fallende Preise verschiedener Anbieter abzupassen.



Gründe für die hohen Mietpreise



In der ersten Jahreshälfte 2022 verzeichnete der Mietwagenmarkt viele Schwierigkeiten. Durch die Krise in der Ukraine sowie die immer noch andauernden Nachwirkungen der Corona-Pandemie kam es zu einem Produktionsrückgang in der Autoindustrie, da benötigte Bauteile durch unterbrochene Lieferketten fehlten. Mietwagenanbieter konnten ihre während der Corona-Flaute reduzierten Flotten nicht in dem Maße wiederaufstocken, wie es die Nachfrage verlangte, sodass durch die Verknappung die Preise rasant anstiegen.