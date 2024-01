Traffic Index 2023: Hamburg ist Staukönig

Der Traffic Index 2023 gibt Aufschluss über die Stausituation in den Großstädten der Welt. Aus der Analyse des Navigationsherstellers Tomtom geht hervor, dass Hamburg die Stauregion Nr. 1 in Deutschland bleibt. London und Dublin gelten laut Statistik nicht nur europaweit, sondern weltweit als die Städte mit dem langsamsten Verkehr.

Travel Index 2023: In Hamburg kommt man deutschlandweit am langsamsten durch den Berufsverkehr.

Für den Traffic Index 2023 von Tomtom wurden 387 Städte auf sechs Kontinenten untersucht. Die Expertinnen und Experten berechneten die durchschnittliche Zeit, die Autofahrende in einer Stadt benötigen, um zehn Kilometer zurückzulegen. Weitere Aufschlüsse über die Stausituation geben die Kategorien Stauintensität, Durchschnittsgeschwindigkeit und durch Stau verlorene Zeit im Jahresverlauf.



Hamburg bleibt Staukönig in Deutschland



Um zehn Kilometer mit dem Auto zurückzulegen, braucht man in Hamburg durchschnittlich knapp 24 Minuten – 30 Sekunden mehr als im Vorjahr. In der Hauptverkehrszeit schaffen Autofahrerinnen und Autofahrer im Schnitt nur 22 Kilometer pro Stunde. Insgesamt gehen 74 Stunden pro Jahr durch stockendes Vorankommen im Berufsverkehr verloren. Berlin und Leipzig belegen hinter Hamburg die Plätze zwei und drei. Von den 27 untersuchten deutschen Regionen fließt der Verkehr in Wuppertal am besten.



Verkehr in europäischen Städten oft stockend



In London wird der Verkehr zum Geduldsspiel. Für eine Strecke von zehn Kilometern benötigen Autofahrerinnen und Autofahrer durchschnittlich mehr als 37 Minuten. In der Londoner Rushhour beträgt die Durchschnittsgeschwindigkeit nur 14 Kilometer pro Stunde. Dadurch gingen im vergangenen Jahr 148 Stunden verloren. In Dublin brauchen Autofahrende zwar sieben Minuten weniger, um zehn Kilometer zurückzulegen. Dafür ist die Staugefahr deutlich höher. Toronto, Mailand und Lima in Peru gehören zu den fünf Städten mit dem weltweit langsamsten Verkehr.