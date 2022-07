Tirol sperrt Stau-Ausweichrouten und laute Motorräder

In Österreich müssen Auto- und Motorradfahrende im Sommer mit Einschränkungen rechnen, die dem Schutz der Anwohner und Anwohnerinnen dienen. Wie bereits in den letzten Jahren werden in Tirol entlang der beliebten Durchgangsrouten die Ausweichstrecken neben den Autobahnen für Ortsfremde gesperrt. Damit soll verhindert werden, dass diese bei Stau durch zu viele Durchreisende verstopft werden. Zudem gibt es in einem Tiroler Bezirk nun ein Fahrverbot für zu laute Motorräder.

Tirol geht mit Streckensperrungen gegen verstopfte Ausweichrouten und Lärmbelästigung im Sommer vor.

Insbesondere deutsche Urlauber und Urlauberinnen, die mit dem eigenen Wagen oder einem Mietauto nach Italien oder Kroatien fahren, nutzen bestimmte Autobahnabschnitte in Tirol für die Durchreise. An den Sommerwochenenden kommt es deshalb nicht selten zu langen Staus, die einige Betroffene durch ein Ausweichen auf die umliegenden Landstraßen zu umfahren versuchen. Dies ist auf gewissen Streckenabschnitten jedoch auch in diesem Jahr wieder untersagt, um die Einheimischen vor der Belastung des hohen Fernreiseverkehrs zu schützen. Konkret betreffen die Sperrungen laut ADAC die Regionen Fernpass, Kufstein und Innsbruck in Tirol sowie die Tauernautobahn im Salzburger Land. Überwacht werden die Fahrverbote durch die Polizei. Wer jedoch direkt in den Sperrzonen eine Unterkunft gebucht hat, darf diese selbstverständlich anfahren. Auch der Besuch von Freunden und Verwandten vor Ort ist erlaubt.



Wann und wo gelten die Sperrungen?



An allen Wochenenden zwischen dem 9. Juli und 11. September 2022 sind jeweils von Samstag um 7 Uhr bis Sonntag um 19 Uhr in Tirol mehrere Straßenabschnitte für Durchreisende nicht befahrbar. Konkret betrifft dies beispielsweise die L288 Pinswanger Straße in Reutte, die L211 Unterinntal Straße im Raum Kufstein und die L11 Völser Straße im Großraum Innsbruck. Im Bundesland Salzburg darf unter anderem in den Gemeindegebieten Anif, Elsbethen und Grödig nicht von der A8 abgefahren werden. Auf der Tauernautobahn A10 gelten die Abfahrverbote zum Beispiel an den Anschlussstellen Kuchl, Puch-Urstein und Hallein. Salzburg fasst die Zeiten der Verbote zudem weiter: Vom 7. Juli bis 11. September herrschen sie bereits ab jedem Donnerstag bis Sonntag sowie an allen Feiertagen jeweils von 6 bis 22 Uhr.



Fahrverbot für laute Motorräder



Im Bezirk Reutte in Tirol wird nicht nur gegen verstopfte Ausweichstrecken vorgegangen, sondern auch gegen Lärmbelästigung durch laute Motorräder. Da sich laut Landesregierung 44 Prozent der Bevölkerung durch die Geräusche beim hochtourigen Fahren der Zweiräder gestört fühlen, das besonders beim Beschleunigen und Bremsen entsteht, tritt nun ein abschnittsweises Fahrverbot in Kraft. Als Limit wurde ein Standgeräusch (Nahfeldpegel) von 95 dB(A) festgelegt, lautere Motorräder dürfen ausgewählte Routen alljährlich zwischen dem 15. April und dem 31. Oktober nicht mehr befahren. Unter ihnen sind die L21 Berwang-Namloser Straße von Bichlbach bis Stanzach und die L266 Bschlaber Straße zwischen Elmen und Pfafflar.