Stau an Baustellen: Hier drohen vom 9. bis 11. Oktober Verkehrsbehinderungen

Am Wochenende vom 9. bis zum 11. Oktober droht deutschen Autofahrern vielerorts Stau auf den Straßen. In elf Bundesländern beginnen oder enden die Herbstferien, weshalb mit einem erhöhten Aufkommen an Reiseverkehr zu rechnen ist. Zusätzlich gibt es nach Informationen des ADAC auf mehreren Autobahnen Vollsperrungen aufgrund von Bauarbeiten.

Während in Berlin, Brandenburg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland an diesem Wochenende die Herbstferien beginnen, sind sie in den Bundesländern Hamburg, Hessen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern schon wieder zu Ende. Durch die Fahrten in den Herbsturlaub sowie die Reise-Rückkehrer wird es auf den deutschen Straßen eng. Vor allem auf den Routen in beliebte Ferienregionen wie die Nord- und Ostseeküste sowie die Alpen und Mittelgebirge sind erhebliche Behinderungen durch hohes Verkehrsaufkommen zu erwarten.



Hinzu kommen die momentan mehr als 700 Baustellen auf deutschen Autobahnen. Mehrere von ihnen sorgen sogar für Vollsperrungen, darunter auf der A1 von Köln in Richtung Dortmund zwischen Gevelsberg und Volmarstein ab dem 10. Oktober um 22 Uhr bis zum 11. Oktober 18 Uhr. In die Gegenrichtung bleibt die A1 zwischen Gevelsberg und Kreuz Wuppertal-Nord im gleichen Zeitraum gesperrt. Eine weitere Vollsperrung macht die A60 von Wittlich in Richtung Lüttich zwischen Bleialf und Winterspelt noch bis zum Montag, 12. Oktober, um 6 Uhr unpassierbar.