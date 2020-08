Corona-Grenzkontrollen: Stau zwischen Österreich und Slowenien

Wer mit dem Mietwagen oder eigenen Pkw aus dem Süden wieder nach Deutschland zurückkehren möchte, muss sich derzeit auf lange Wartezeiten einstellen. Insbesondere an der slowenisch-österreichischen Grenze kommt es zu Staus. Das Auswärtige Amt informiert über Verzögerungen am Karawanken- sowie am Loibltunnel.

An der slowenisch-österreichischen Grenze kommt es derzeit zu langen Wartezeiten.

Die Ein- und Durchreise nach Slowenien ist deutschen Urlaubern derzeit nur an drei österreichischen Grenzübergängen erlaubt: Karawankentunnel, Loibltunnel sowie am Grenzübergang Spielfeld. In der Folge kommt es an diesen Durchgängen insbesondere am Wochenende zu einem massiven Verkehrsaufkommen. Hinzu kommt die neue österreichische Corona-Verordnung mit geänderten Regeln zur Einreise aus einem Risikogebiet. Da Teile Kroatiens als Risikogebiete ausgewiesen sind, müssen sich insbesondere Reisende aus Kroatien, die sich auf der Durchreise befinden, auf Verzögerungen einstellen.



Doch nicht nur auf der slowenischen Seite ist mit Verkehrsbehinderungen und langen Wartezeiten an der Grenze zu rechnen. Auch auf der österreichischen Seite kommt es insbesondere vor dem Karawankentunnel an Wochenenden regelmäßig zu kilometerlangen Staus. Hintergrund ist der im Tunnel derzeit bestehende Ampelverkehr sowie die stichprobenartigen Grenzkontrollen in Slowenien.