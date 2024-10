Staugefahr auf den Autobahnen: Feiertag und Herbstferien sorgen für volle Straßen

Am langen Wochenende rund um den Tag der Deutschen Einheit und zu den Herbstferien wird es auf den deutschen Autobahnen zu zahlreichen Staus kommen. Der ADAC und ACE erwarten den ersten Stau-Höhepunkt bereits am Mittwoch, vor allem auf Strecken in die Alpen und an die Küsten. Zusätzliche Verzögerungen könnten durch Langzeitbaustellen entstehen, während am Sonntag die Rückreisewelle der Wochenendurlauber und -Urlauberinnen den Verkehr noch einmal verdichten wird. Auch im Ausland, vor allem in Südtirol und am Gotthard-Tunnel in der Schweiz, ist mit Staus zu rechnen.

A 1 Köln – Dortmund – Bremen – Hamburg – Lübeck

A 1/A 3/A 4 Kölner Ring

A 2 Oberhausen – Dortmund

A 3 Frankfurt/Main – Würzburg – Nürnberg

A 4 Erfurt – Dresden – Görlitz

A 5 Basel – Karlsruhe – Heidelberg

A 6 Heilbronn – Mannheim – Nürnberg

A 7 Flensburg – Hamburg – Hannover und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A 8 Salzburg – München – Ulm – Stuttgart – Karlsruhe

A 9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München

A 10 Berliner Ring

A 11 Berliner Ring – Dreieck Uckermark

A 24 Hamburg – Berlin

A 61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

A 81 Singen – Stuttgart – Heilbronn – Würzburg

A 93 Kiefersfelden – Rosenheim

A 95/ B2 Garmisch-Partenkirchen – München

A 99 Umfahrung München

Der Feiertag zum Tag der Deutschen Einheit sorgt in diesem Jahr für ein langes Wochenende, was viele Reisende zu Kurztrips in die Berge und ans Meer nutzen. Der ADAC warnt vor einem erhöhten Stauaufkommen bereits ab Mittwochnachmittag. Besonders betroffen sind Autobahnen in den Großräumen Hamburg, Berlin und München sowie wichtige Reiserouten in den Alpen und an die Küsten. Zwischen 13 und 20 Uhr erwarten ACE und ADAC die meisten Fahrzeuge auf der Straße.Zu den am stärksten belasteten Routen zählen:Baustellen verstärken das Staurisiko zusätzlich, insbesondere in Niedersachsen und Bremen, wo die Herbstferien starten.Neben den Staus am Mittwoch wird am Sonntagnachmittag, wenn viele Reisende von ihren Kurzurlauben zurückkehren, erneut mit vollen Autobahnen gerechnet. Laut ACE und ADAC sind besonders Berufspendelnde und Wochenendreisende betroffen, die sich die Straßen teilen müssen. In den Großräumen Köln, Stuttgart und München ist ein höheres Verkehrsaufkommen zu erwarten.Auch im Ausland sind Staus zu erwarten. In Österreich bleibt das Verkehrsaufkommen auf den Transitstrecken moderat, jedoch sind Wartezeiten am Gotthard-Tunnel in der Schweiz möglich, vor allem am Feiertag und am Sonntag. Dauert es voraussichtlich mehr als eine Stunde länger, bietet sich ein Ausweichen über die A 13 (San Bernardino) an. Südtirol erlebt derzeit seine Herbsthochsaison, weshalb auch auf den Nebenstrecken mit Verzögerungen zu rechnen ist.Quelle: dpa