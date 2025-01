Spanien schafft Warndreieck auf Autobahnen ab: Neue Regeln ab 2026

Spanien verabschiedet sich vom Warndreieck: Ab dem 1. Januar 2026 wird bei Pannen und Unfällen auf Autobahnen und Schnellstraßen ein spezielles Blinklicht, die sogenannte V-16-Warnleuchte, verpflichtend. Die spanische Verkehrsbehörde DGT begründet die Neuregelung mit mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden.

Die neue V-16-Warnleuchte ersetzt das Warndreieck auf Spaniens Autobahnen und Schnellstraßen.

Ab dem Jahr 2026 tritt in Spanien eine neue Regelung in Kraft, die das klassische Warndreieck auf Autobahnen und Schnellstraßen durch ein tragbares Blinklicht ersetzt. Das Blinklicht, auch V-16-Warnleuchte genannt, soll die Sicherheit bei Pannen und Unfällen erheblich erhöhen, da Autofahrerinnen und Autofahrer das Fahrzeug nicht mehr verlassen müssen, um ein Warndreieck aufzustellen. Die batteriebetriebene Leuchte wird einfach auf das Autodach gesetzt und sendet ein gelbes Signal mit einer Reichweite von bis zu einem Kilometer aus. Die Warnlichter können zudem im Aktivierungsfall die Standortdaten des Fahrzeugs an die Verkehrsbehörde übermitteln.



Was bedeutet das für deutsche Reisende?



Deutsche Autofahrerinnen und -fahrer, die mit ihrem eigenen Fahrzeug nach Spanien reisen, können ihr Warndreieck weiterhin wie gewohnt nutzen. Anders sieht es jedoch für Urlauberinnen und Urlauber aus, die in Spanien einen Mietwagen fahren: Diese Fahrzeuge müssen ab 2026 mit einem Blinklicht ausgestattet sein. Reisende sollten daher bei der Anmietung darauf achten, dass das Warnlicht vorhanden ist und sich den Umgang damit erklären lassen. Ohne das vorgeschriebene Warnlicht können bei Pannen oder Unfällen Probleme entstehen.



Wo bleibt das Warndreieck erlaubt?



Die neue Regelung gilt ausschließlich für Autobahnen und Schnellstraßen. Auf Landstraßen und innerorts können weiterhin Warndreiecke genutzt werden. Die spanische Verkehrsbehörde empfiehlt jedoch, auch dort auf die Blinklichter zurückzugreifen, um die Sicherheit zu erhöhen.