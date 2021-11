Sixt expandiert in den USA

Sixt verstärkt sein Engagement in den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Autovermieter will noch in diesem Jahr die 27. Flughafen-Station in den USA eröffnen, sie ist am Airport von Baltimore/ Maryland geplant. Wie das Touristikportal Fvw berichtet, plant Sixt zudem einen Flottenausbau und die Einstellung von mehr Mitarbeitern in den Staaten.

26 Autovermietungsstationen an US-Flughäfen betreibt Sixt bereits, darunter befinden sich Filialen in Boston, Dallas, Las Vegas und an mehreren New Yorker Airports. Noch im Jahr 2021 ist die Eröffnung einer neuen Station am Flughafen in Baltimore geplant, ergänzt wird das Angebot durch knapp 60 Autovermietungen in den innerstädtischen Bereichen verschiedener US-Metropolen. Weiter vorangetrieben wird auch der Flottenausbau in den Vereinigten Staaten, so soll die Zahl der dortigen Mietwagen von Sixt im nächsten Jahr auf 30.000 steigen. Für einen reibungslosen Ablauf des Leihwagengeschäfts in den USA sorgen derzeit über 900 Mitarbeiter, auch hier plant der Anbieter einen Zuwachs.Bereits jetzt fungiert der US-Markt als Motor für eine satte Gewinnsteigerung. Nach Angaben des Unternehmens wurde im dritten Quartal 2021 mit insgesamt 253,2 Millionen Euro vor Steuern ein Rekordgewinn erzielt, allein in Nordamerika stiegen die Umsätze um 29 Prozent gegenüber dem dritten Quartal des Vor-Coronajahres 2019. Diese Entwicklung verdankt Sixt nicht zuletzt Investitionen in die Internationalisierung, digitale Abläufe und neue Produkte, welche auch während der Corona-Krise getätigt wurden.Ein weiterer Faktor für die hohe Gewinnspanne sind die allgemein gestiegenen Preise für Mietwagen. Durch eine im Jahr 2021 deutlich gestiegene Nachfrage, welche auf ein pandemiebedingt noch reduziertes Angebot traf, verzeichnete die gesamte Branche einen signifikanten Preissprung. Besonders für kurzfristige Buchungen mussten Kunden in diesem Jahr tiefer in die Tasche greifen als vor der Corona-Krise. Da Autovermieter wie Sixt unter anderem durch die Chip-Knappheit nicht in der Lage sind, ihre Flotten zeitnah wieder deutlich auszubauen, sind auch für 2022 keine Preissenkungen zu erwarten. Wer weitere Teuerungen umgehen möchte, sollte sich gemäß der Empfehlung von Sixt-Finanzchef Kai Andrejewski so rasch wie möglich den Mietwagen für den nächsten Urlaub sichern.