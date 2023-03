Rügenbrücke: Sperrzeiten im Sommer 2023

Die Rügenbrücke wird im Sommer 2023 für mehrere Tage gesperrt. Es stehen routinemäßige Instandsetzungsarbeiten an. Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte die Sperrzeiten im Juni und September im Auge behalten. Um auf die beliebte Ferieninsel zu gelangen, können alternativ der nahe gelegene Rügendamm oder die Autofähre zwischen Stahlbrode und Glewitz genutzt werden.

Die imposante Rügenbrücke wird im Juni und September zeitweise für beide Spuren gesperrt.

Die Rügenbrücke ist mit einer Gesamtlänge von 4.097 Metern die größte Schrägseilbrücke Deutschlands. In Spitzenzeiten überqueren rund 30.000 Fahrzeuge pro Tag den Meeresarm Strelasund über die Rügenbrücke. Jedes Jahr finden auf ihr Bauarbeiten statt, bei denen unter anderem die Technik erneuert wird. Dann ist die Durchfahrt in beide Richtungen gesperrt.



Rügenbrücke gesperrt: An diesen Tagen wird gebaut



Zwischen dem 12. und 16. Juni finden die ersten Instandsetzungsarbeiten statt. Die Rügenbrücke ist dann täglich von 9 bis 17 Uhr gesperrt. In der darauffolgenden Woche, vom 19. bis 23. Juni, werden die Arbeiten zu den gleichen Zeiten mit täglichen Sperrungen fortgesetzt. Während der Hauptreisezeit in den Sommerferien bleibt die Brücke frei. Vom 18. bis zum 22. September und vom 25. bis zum 29. September wird die Rügenbrücke wieder zwischen 9 und 17 Uhr die letzten Male im Jahr 2023 gesperrt.



Strelasundquerung auch während der Sperrzeiten möglich



Autofahrende können den Meeresarm zwischen Festland und Insel auch ohne die Rügenbrücke überqueren. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern empfiehlt die Umleitung über den Rügendamm, der direkt neben der Rügenbrücke verläuft. Über den Damm führt die Bundesstraße 96, auf der keine Bauarbeiten stattfinden werden. Alternativ steht auch die Autofähre zwischen Stahlbrode und Glewitz zur Verfügung.