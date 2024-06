Rügenbrücke: Sperrzeiten im Sommer 2024

Auch im Sommer 2024 werden an der Rügenbrücke Instandsetzungsarbeiten durchgeführt, die zu Vollsperrungen führen. Im Juni und September werden Reisende an mehreren Tagen über den Rügendamm und die L 296 umgeleitet. Hintergrund der Sperrzeiten auf der Rügenbrücke sind verschiedene Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an der Brücke.

Die Rügenbrücke wird auch im Sommer 2024 zeitweise vollgesperrt.

Jedes Jahr im Sommer wird die Rügenbrücke für mehrere Tage wegen Bauarbeiten gesperrt. Im Juni 2024 war die Brücke vom 12. bis 13. Juni nicht befahrbar. Am 17. und 18. Juni wird der Abschnitt der B96 von der Anschlussstelle (AS) Samtens bis zum Kreisverkehr Bergen von 9 bis 15 Uhr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die L 296. Außerdem werden auf der Rügenbrücke vom 17. bis 30. Juni die Fahrspuren auf einer Länge von knapp 300 Metern abschnittsweise von zwei auf eine reduziert.



Rügenbrücke Sperrzeiten im September



Ostsee-Reisende müssen sich am 10. und 11. September 2024 auf eine weitere Vollsperrung der Rügenbrücke einstellen. Die Bauarbeiten dauern jeweils von 9 bis etwa 15 Uhr. Der Verkehr wird in dieser Zeit über den parallel verlaufenden Rügendamm und die L 296 umgeleitet. Am 17. und 18. September sperrt das Straßenbauamt Stralsund zusätzlich den Bereich von der AS Samtens bis zum Kreisverkehr Bergen. Auch hier erfolgt die Umleitung über die L 296.



Regelmäßige Wartung und Brückenprüfung



Während der beiden Vollsperrungstermine im Juni und September finden an der Rügenbrücke Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten statt. So werden beispielsweise Kameras und Bauteile der Netzwerksysteme ausgetauscht. Außerdem werden die Entwässerungsanlagen gewartet und die Brücke geprüft. Die Straßenmeisterei Stralsund führt zeitgleich weitere Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch.