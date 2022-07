Peljesac-Brücke eröffnet: Schnellere Durchfahrt durch Kroatien

Die Peljesac-Brücke in Kroatien wurde am 26. Juli eröffnet. Mit dem Bauwerk ist nun der südliche Teil des Landes rund um die Stadt Dubrovnik mit den weiteren Teilen Kroatiens verbunden. Reisende können künftig ohne Umweg durch Bosnien-Herzegowina innerhalb Kroatiens verkehren.

Die Peljesac-Brücke in Kroatien wurde eingeweiht und verbindet den Norden mit der Region um Dubrovnik.

Da Kroatiens Adriaküste durch ein Gebiet Bosnien-Herzegowinas unterbrochen wird, konnten Autofahrer und Autofahrerinnen bislang nur über den bosnischen Neum-Korridor aus dem Norden Kroatiens nach Süddalmatien reisen. Dies war vor allem für die Fahrt in die bei Reisenden beliebte Stadt Dubrovnik beschwerlich: Da Bosnien-Herzegowina kein Mitglied der Europäischen Union ist, werden an dieser Stelle Grenzkontrollen durchgeführt. Diese zwei EU-Außengrenzen mit Passkontrollen führten vor allem in den Sommermonaten zu langen Staus und Wartezeiten zur Nutzung der rund 20 Kilometer langen Strecke. Zudem ist es Nutzern und Nutzerinnen eines Mietwagens aus Versicherungsgründen häufig untersagt, bosnisches Staatsgebiet zu durchqueren.



Schnellere Durchfahrt über Peljesac-Brücke



Die neu eingeweihte Brücke schafft nun Erleichterung und Zeitersparnis für Autofahrende. Die rund 2,5 Kilometer lange und 55 Meter hohe Brücke überquert die Bucht von Mali Ston und schafft so eine direkte Strecke zwischen der Halbinsel Peljesac und dem kroatischen Festland. Die Brücke kann zudem auf zu Fuß überquert werden.



Brücke seit 2007 in Bau



Die Peljesac-Brücke war seit 2007 in Bau und wurde am 26. Juli feierlich eröffnet. Als erster durfte der kroatische Rennfahrer Niko Pulic das neue Bauwerk überqueren. Derzeit werden weitere Zufahrtsstraßen gebaut, auch eine Umgehungsstraße der Kleinstadt Ston auf der Halbinsel Peljesac soll Ende des Jahres fertiggestellt werden und so eine noch schnellere Verbindung in die südlichsten Landesteile schaffen.