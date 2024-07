Olympia: Trotz Verkehrseinschränkungen 53 Prozent mehr Mietwagenbuchungen in Frankreich

In Paris beginnen am Freitag, den 26. Juli, die Olympischen Spiele. Das Großereignis zieht Millionen Sportfans aus aller Welt an. Viele planen ihre Anreise mit dem Mietwagen, wie eine Auswertung von CHECK24 zeigt. Autofahrende sollten beachten, dass in Frankreich vielerorts Mautpflicht herrscht und der Verkehr in Paris durch Straßensperrungen stark eingeschränkt ist.

Während den Olympischen Spielen steigen die Mietwagenbuchungen und -preise an.