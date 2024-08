Norwegen: Touristensteuer auf Lofoten geplant

Campingreisende, die einen Roadtrip auf den Lofoten planen, müssen künftig wohl mit der Abgabe einer Touristensteuer rechnen. Diese ist Teil eines Maßnahmenkatalogs zur Veränderung der touristischen Situation des Landes. Gefordert wird die Touristensteuer vor allem von Unternehmen und Einheimischen des beliebten Reiseziels.

Das beliebte Wohnmobilziel Lofoten plant die Einführung einer Touristensteuer.

Norwegen plant Veränderungen im Tourismus. Ein Teil der sich in Ausarbeitung befindlichen Maßnahmen wird auch die beliebte Inselgruppe vor der Küste Nordnorwegens betreffen. Die Lofoten sind vor allem bei Campingfans beliebt, zum Leidwesen ansässiger Unternehmen und Einheimischer. Diese legten bei der norwegischen Industrieministerin Cecilie Myrseth Beschwerde über das Verhalten und die Masse der Wohnmobilreisenden ein, welche insbesondere die Parksituation thematisierten.



Touristensteuer auf den Lofoten



Der Gesetzesvorschlag wird vorsehen, dass sich Reisende auf den Lofoten anmelden und eine Gebühr für öffentlich genutzte Güter zahlen müssen, wie Myrseth in einem Interview mit E24 berichtete. Über die Höhe und die Anmeldungsmöglichkeiten sind bisher keine Details bekannt. Die Ausarbeitung des Vorschlags über eine staatliche Regulierung des Tourismus wird im Herbst 2024 erwartet.



Norwegen als nachhaltigstes Reiseziel



Neben der Einführung der Touristensteuer auf den Lofoten sind noch weitere Maßnahmen geplant, die die touristische Situation Norwegens verändern sollen. Reisende werden sich künftig auch darauf verlassen können, dass Reiseführerinnen und -führer über ein nationales System zertifiziert wurden. Maßnahmen wie die Besucherbeiträge sind Teil einer Roadmap, die bereits durch die Regierung im Februar vorgelegt wurde. Darin ist ersichtlich, dass Norwegen sich zum nachhaltigsten Reiseziel der Welt entwickeln möchte. Das Ziel soll mit insgesamt 43 Maßnahmen erreicht werden und die Tourismusbranche stärken, in welcher aktuell rund 180.000 Beschäftigte tätig sind.



Norwegen als beliebtes Ziel der Deutschen



Das skandinavische Land ist ein beliebtes Urlaubsziel von Naturfans und Abenteuerreisenden aus aller Welt. Mit rund 21 Prozent stellen Deutsche die meisten Touristinnen und Touristen in Norwegen dar. Gäste aus den USA und Schweden hingegen machen nur einen Anteil von zehn Prozent der touristischen Aufenthalte aus.