Mietwagen an Urlaubszielen werden knapp

Wer im Sommerurlaub sein Reiseland mit dem Mietwagen erkunden möchte, sollte mit der Buchung nicht mehr lange warten. Vielerorts ist die Nachfrage nach Leihfahrzeugen stark angestiegen, was nach einer Erhebung des Vergleichsportals CHECK24 zu einer deutlichen Erhöhung der Preise führt. Hintergrund ist die Aufhebung der Reisewarnung für die meisten europäischen Urlaubsländer.

In vielen Reiseländern ist die Nachfrage nach Mietwagen im Sommer stark angestiegen.

Je nach Reiseland sind unterschiedliche Preisentwicklungen zu beobachten. So sind Mietwagen für die Sommerzeit in Spanien und in Italien im Vergleich zu 2019 teurer geworden, in Griechenland und Portugal hingegen derzeit günstiger als im Vorjahr. Es ist jedoch davon auszugehen, dass alle aktuellen Preise noch steigen werden, eine frühzeitige Buchung also bares Geld spart. Bei CHECK24 ist zudem Flexibilität garantiert, falls sich Reisepläne doch noch einmal ändern sollten: Alle Mietwagenbuchungen können bis 24 Stunden vor Abholung kostenfrei storniert werden.



Hintergrund der rasanten Preiskurve ist der sprunghafte Anstieg an Mietwagenbedarf nach Aufhebung der weltweiten Reisewarnung am 15. Juni. Während der Corona-Pandemie hatten viele Vermieter ihre Flottenkapazitäten reduziert oder für den Sommer nicht aufgestockt. Da das Reisen in zahlreiche Länder Europas wieder möglich ist, übersteigt die Nachfrage vielerorts das Angebot und hebt die Mietpreise an.