Mietwagen werden deutlich teurer

Im Zuge der allmählichen Lockerungen der Corona-Maßnahmen und einer sinkenden Zahl der Neuinfektionen in vielen Ländern Europas steigt auch die Nachfrage für Mietwagen wieder deutlich an. Insbesondere in beliebten Urlaubsländern wie Spanien und Italien ist anhand eines CHECK24-Preisvergleichs der Jahre 2019 und 2021 ein deutlicher Preisanstieg erkennbar. Türkei-Urlauber dürfen sich hingegen aktuell über niedrigere Mietwagenpreise als im Vergleichsjahr freuen.

Wie ein CHECK24-Preisvergleich zwischen den Jahren 2019 und 2021 zeigt, sind deutliche Preisanstiege der Mietwagen in vielen beliebten Urlaubsländern zu verzeichnen. Grund dafür ist eine Knappheit der Mietwagen-Flotten. Dr. Andreas Schiffelholz, Geschäftsführer Mietwagen bei CHECK24, erläutert, dass viele Vermieter während der Corona-Pandemie ihre Flotten verkleinert haben und nicht alle in der Lage sind, ihre Kapazitäten entsprechend der steigenden Nachfrage kurzfristig zu erhöhen. Demzufolge müssen Kunden mit fast doppelt so teuren Preisen wie im Jahr vor Corona rechnen. Mit einer Aktualisierung der Einreiseverordnung der Bundesregierung vom 13. Mai 2021 wurden die Bedingungen für Rückreisende nach Deutschland deutlich vereinfacht. Die Aufhebung der Quarantänepflicht für Rückreisende aus Risikogebieten spiegelt sich nun auch in der Nachfrage nach Mietwagen wider.Vor allem in beliebten Urlaubsländern wie Spanien oder Italien, die bereits maßgebliche Lockerungen im Tourismus-Sektor verzeichnen, ist die Nachfrage deutlich zu spüren. Schon jetzt sind die Mietwagen auf Mallorca pro Tag fast doppelt so teuer wie im Jahr 2019. Auch auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien wurde ein Preisanstieg von rund 74 Prozent verzeichnet. Wer einen weiteren Preisanstieg vermeiden möchte und einen Mietwagen für den Sommerurlaub 2021 benötigt, sollte lieber schon jetzt buchen.Trotz einer steigenden Nachfrage für Mietwagen zeigt der CHECK24-Vergleich der Mietwagenpreise aber auch, dass nicht alle Länder von einem Preisanstieg betroffen sind. So ist ein Mietwagen für die Türkei aktuell rund sieben Prozent günstiger als vor der Pandemie. Eine Einreise in das Land zwischen Orient und Okzident ist für Urlauber wieder gestattet, zusätzlich endete am 17. Mai der landesweit geltende Lockdown. Demnach ist das Reisen zwischen den Regionen wieder erlaubt, dennoch gelten weiterhin Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Die Türkei wird derzeit vom Robert Koch-Institut als Hochinzidenzgebiet eingestuft.