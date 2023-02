Mallorca: Zufahrt zum Cap Formentor noch länger gesperrt

Die beliebte Straße zum Cap Formentor auf Mallorca ist ab Juni 2023 für einige Monate gesperrt und darf nicht mit dem privaten Auto oder Motorrad befahren werden. Bei Verstößen drohen hohe Bußgelder, eine Ausnahmeregelung gibt es für die Nutzung des Parkplatzes an der Platja de Formentor. Die beliebten Sehenswürdigkeiten am nördlichsten Punkt der Baleareninsel sind jedoch auch ohne Auto leicht zu erreichen.

Ab Juni 2023 darf die Zufahrt zum Cap Formentor nur noch bedingt befahren werden.

In der diesjährigen Hauptsaison gelten wieder Zufahrtsbeschränkungen auf den gewundenen Straßen zum Cap Formentor. Vom 1. Juni bis zum 30. September 2023 wird die Carretera de Formentor (Ma-2210) täglich von 10:00 bis 22:30 Uhr für private Autos und Motorräder gesperrt. Damit dauert die Sperrung 37 Tage länger als im Vorjahr. Menschen mit eingeschränkter Mobilität und einer gültigen Ausnahmeregelung sind von dieser Sperrung nicht betroffen. Außerdem dürfen Touristinnen und Touristen die Strecke zwischen Port de Pollença und dem beliebten Leuchtturm weiterhin mit dem Fahrrad befahren oder zu Fuß begehen.



Shuttlebus-Service als Alternative



Reisende ohne Fahrrad erreichen die nördlichste Spitze Mallorcas am besten mit den TIB-Shuttlebussen, die bis zu 20-mal am Tag fahren. Um zum Strand zu gelangen, wählen Urlauberinnen und Urlauber die Linie 333. Wer noch weiter zum Leuchtturm von Formentor möchte, steigt hingegen in die Shuttlebus-Linie 334. Die Starthaltestelle „Centre històric“ für beide Busverbindungen befindet sich nahe der Altstadt von Alcúdia, ein Zustieg ist beispielsweise auch in Port de Pollença möglich. Unterwegs halten die Busse auch an weiteren attraktiven Orten wie dem Aussichtspunkt Mirador de Es Colomer.



Ausnahme der Zufahrtsbeschränkung



Reisende, die mit dem Auto unterwegs sind, sollten die Sperrung generell ernst nehmen. Die Serpentinenstraße wird videoüberwacht, um automatisch alle Kennzeichen aufzuzeichnen. Das unrechtmäßige Befahren der Strecke in der Hauptsaison wird mit einem Bußgeld von bis zu 200 Euro geahndet. Allerdings kann diese Strafe umgangen werden, indem man das private Auto oder Motorrad auf dem kostenpflichtigen Parkplatz „Parking Far de Formentor“ abstellt. Es stehen jedoch nur 300 Plätze zur Verfügung. Eine digitale Anzeige am Anfang der Straße gibt Auskunft über die aktuelle Parksituation. Die Nutzung des offiziellen Parkplatzes schützt noch nicht vor einem Bußgeld. Innerhalb von drei Tagen nach dem Besuch muss das Parkticket eingescannt oder fotografiert werden und mit dem Betreff „Formentor Playa“ in einer formlosen Mail an ticketsformentor@dgt.es gesendet werden. Nur so weiß die Verkehrsbehörde DGT Bescheid, welche der aufgezeichneten Fahrzeuge von den Bußgeldern befreit werden.