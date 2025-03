Mallorca plant Beschränkung des Autoverkehrs ab 2026

Mallorca kämpft mit Verkehrsproblemen in der Hochsaison. Nun plant der Inselrat drastische Maßnahmen: Ab Sommer 2026 soll die Zahl der Autos, die nicht auf den Balearen registriert sind, begrenzt werden. Auch für Mietwagen wird eine Obergrenze eingeführt. Eine Verkehrsstudie zeigt, dass in den Sommermonaten bis zu 120.000 Fahrzeuge zu viel auf der Insel unterwegs sind.

Mallorca will ab 2026 die Zahl der auswärtigen Fahrzeuge auf der Insel begrenzen.

Der neue Gesetzesentwurf für den Autoverkehr auf Mallorca sieht strenge Regelungen vor. Der Entwurf eines neuen Mobilitätsgesetzes für Mallorca wurde bereits vom zuständigen Sachbearbeiter Fernando Rubio unterzeichnet. Dieser Gesetzesentwurf sieht strengere Regelungen für den Autoverkehr auf Mallorca vor. Derzeit läuft eine öffentliche Konsultationsphase, danach soll das Gesetz im Inselrat und im Landesparlament beschlossen werden. Die Mehrheit der politischen Parteien unterstützt die Initiative, einzig die rechtskonservative Partei Vox stellt sich gegen die Maßnahmen.



Überlastete Straßen in der Hochsaison



Besonders in den Sommermonaten hat Mallorca mit massiven Verkehrsproblemen zu kämpfen, die auch Reisende vor Ort betreffen. So wurden laut einer Verkehrsstudie von 2023 rund 380.000 Fahrzeuge auf die Insel gebracht – das entspricht 40 Prozent des gesamten Fahrzeugbestands. An Spitzentagen werden auf der beliebten Baleareninsel zudem bis zu 1,3 Millionen Fahrten registriert, wobei Touristinnen und Touristen einen erheblichen Anteil ausmachen. Jeder fünfte Kilometer auf Mallorcas Straßen wird somit von Besucherinnen oder Besuchern zurückgelegt.



Mietwagen und private Fahrzeuge betroffen



Um den Verkehrsfluss zu verbessern, sollen künftig jährliche Verkehrsstudien durchgeführt werden, um die maximale Anzahl an Fahrzeugen anzupassen. Mietwagen werden dabei besonders ins Visier genommen, da sie mit bis zu 75.000 Fahrzeugen täglich erheblich zur Verkehrsbelastung beitragen. Einschränkungen für Busspuren am Flughafen Son Sant Joan sind ebenfalls Teil der Diskussion, allerdings steht hier noch eine gerichtliche Entscheidung aus.