Mallorca: Tempolimit auf Panoramastraße Ma-10 erhöht

Mallorca hat die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf der Panoramastraße Ma-10 teilweise heraufgesetzt. Auf knapp sechs Kilometern in der Gemeinde Pollença dürfen Auto- und Motorradfahrer nun wieder bis zu 80 Kilometer pro Stunde fahren, zuvor waren es wie auf dem Rest der Strecke nur 60 Stundenkilometer. Anlass für das gelockerte Tempolimit waren Bitten der Anwohner.

Auf einem Teilstück der Ma-10 auf Mallorca darf wieder bis zu 80 Stundenkilometer schnell gefahren werden.

Erst zum Jahresbeginn war die Maximalgeschwindigkeit auf der Ma-10 einheitlich auf 60 Kilometer pro Stunde gesenkt worden, am Aussichtspunkt Mirador de ses Barques liegt sie mit 50 Stundenkilometern sogar noch darunter. Mit der neuen Regelung sollte die Verkehrssicherheit auf der Route erhöht und insbesondere rasende Motorradfahrer ausgebremst werden, die durch überhöhte Geschwindigkeiten für gefährliche Situationen und Lärmbelästigungen sorgen. Zuvor kam es auf der Strecke mehrfach zu illegalen Motorradrennen. Nach Einführung des Tempolimits von 60 Stundenkilometern haben in den vergangenen sechs Monaten auf dem Abschnitt zwischen Kilometer 0,8 und 6,5 allerdings mehr als 700 Autofahrer und nur 50 Motorradfahrer Bußgeldbescheide erhalten.



Lockerung auf Bitte der Anwohner



Die Stadtverwaltung von Pollença und die Anwohner des Gebiets ersuchten die Verkehrsbehörden nun um eine Rücknahme der Tempo-Absenkung auf besagtem Teilstück der Ma-10. Wie Bürgermeister Tomeu Cifre erklärt, handelt es sich bei dem Routenabschnitt um eine gut einsehbare Strecke, die sehr städtisch genutzt wird. Aus diesem Grund ist eine Maximalgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde vertretbar, welche fortan wieder gelten soll. Die entsprechenden Hinweisschilder werden vom mallorquinischen Straßenbauamt zeitnah aufgestellt.



Über die Ma-10



Die kurvenreiche Ma-10 führt an der Westküste Mallorcas über rund 140 Kilometer durch das Tramuntana-Gebirge von Pollença nach Andratx. Dabei bietet sie Urlaubern nicht nur malerische Aussichten auf die Küste und das Mittelmeer, sondern lädt auch zu Zwischenstopps in urigen Bergdörfern wie Valdemossa oder Estellencs ein. Die Panoramastraße gehört zu den beliebtesten Routen für Tagesausflüge und Mietwagenrundreisen auf Mallorca.