Mallorca: Mietwagen über Ostern fast ausgebucht

Auf Mallorca gibt es über die Osterfeiertage fast keine verfügbaren Mietwagen mehr. Wie das Mallorca Magazin berichtet, melden viele Anbieter eine nahezu ausgebuchte Flotte, weshalb die meisten Last-Minute-Interessenten abgewiesen werden müssen. Auch für den Sommerurlaub empfiehlt sich deshalb eine frühzeitige Mietwagenbuchung.

Da zu Ostern auf den Balearen die erste große Reisewelle nach dem Ende der meisten Corona-Beschränkungen erwartet wird, stieg auch die Nachfrage nach Mietwagen stark an. Insbesondere in den touristisch besonders beliebten Regionen führt das große Interesse dazu, dass viele Anbieter bereits vorab alle Fahrzeuge ihrer Flotten mit Reservierungen belegt haben. Wer seinen Leihwagen nicht bereits gebucht oder sich erst kurzfristig zu einem Mallorca-Urlaub entschlossen hat, muss nun wesentlich höhere Tarife zahlen oder findet überhaupt kein freies Auto mehr.Im Zuge der Corona-Pandemie ging der Reiseverkehr auch auf Mallorca und den Nachbarinseln zurück, weshalb die Mietwagenanbieter ihre Flottengröße an die geringere Nachfrage anpassten. Mit fortschreitender Erholung des Tourismus wird auch die Anzahl der Wagen wieder aufgestockt, jedoch sind diesem Prozess durch den Produktionsrückgang der Autoindustrie Grenzen gesetzt. Deshalb gibt es nach Angaben der balearischen Mietwagenverbände Aevab und Balebal noch immer rund 50.000 Leihwagen weniger in der Urlaubsregion als vor Beginn der Pandemie in 2019. In diesem Jahr führte eine starke Frühbuchersaison zu vielen Vorreservierungen, weshalb spontane Interessenten und Interessentinnen über Ostern nun häufig leer ausgehen. Wer überhaupt noch einen Mietwagen bekommt, muss durch die angespannte Marktlage höhere Preise zahlen.Nach Vorhersagen der beiden Verbände wird sich diese Lage in der Sommersaison noch zuspitzen. Zwischen Juli und September sei eine noch drastischere Mietwagenknappheit zu befürchten, da die Zahl der internationalen Ankünfte von Urlaubern und Urlauberinnen weiter ansteigen wird. Neben deutschen Gästen kommen vor allem viele britische, italienische und skandinavische Touristen und Touristinnen auf die Inseln, zudem inländische Feriengäste aus anderen spanischen Regionen. Wer einen Sommerurlaub auf Mallorca oder den übrigen Baleareninseln plant, sollte einen gewünschten Mietwagen besonders in diesem Jahr rechtzeitig hinzubuchen. Durch die Nutzung eines Preisvergleichsportals finden Urlauberinnen und Urlauber dabei trotz der generell gestiegenen Preise die günstigsten Konditionen und können bares Geld sparen. Bei CHECK24 sind zudem alle gebuchten Mietwagen bis 24 Stunden vor Abholung kostenfrei stornierbar.