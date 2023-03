Mallorca: Licht am Ende des Son-Vic-Tunnels

Nach langen Bauarbeiten ist der Tunnel Son Vic bei Peguera ab dem 17. März wieder auf beiden Spuren befahrbar – rechtzeitig zur Hauptsaison. Im vergangenen Jahr kam es auf der Ma-1 zwischen Andratx und Palma immer wieder zu stundenlangen Staus, weil der 840 Meter lange Tunnel teilweise oder ganz gesperrt war. Mit der Eröffnung des Kreisverkehrs an der Ausfahrt Camp de Mar ist der Verkehr im Südwesten Mallorcas für den Sommer 2023 bestens gerüstet.

Autofahrende im Südwesten Mallorcas dürfen sich auf ein frisches Verkehrskonzept freuen.

Wer schon einmal mit dem Auto von Palma nach Port d’Andratx gefahren ist, kennt sicherlich den Tunnel Son Vic nördlich des Ferienortes Peguera. Täglich durchqueren etwa 30.000 Fahrzeuge die Unterführung. Seit Anfang 2022 war der Tunnel mal gesperrt, mal wieder geöffnet. Als Ausweichroute wählten Autofahrende oft den Weg durch Peguera, was wiederum die Anwohnerinnen und Anwohner des kleinen Ortes störte. Mit dem sanierten Tunnel hat sich die Verkehrssituation nun für alle verbessert.



Von Palma nach Port d’Andratx



Reisende können nun problemlos mit dem Auto auf der Ma-1 in den Westen oder umgekehrt von Port d’Andratx nach Palma in den Osten fahren. Am 20. Februar wurde auf derselben Strecke auch der kürzere Tunnel zwischen La Romana und Es Capdellà eröffnet. Der neue Kreisverkehr vor Camp de Mar sorgt zudem für einen reibungslosen und sicheren Verkehr im Südwesten Mallorcas.



Son-Vic-Tunnel fit für die Zukunft



Der wichtige Verbindungstunnel ist mittlerweile 30 Jahre alt. Sicherheitsbedingt war der Tunnel gesperrt worden, weil Materialschäden festgestellt wurden. Nach knapp einem Jahr Bauzeit und einer Investition von 6 Millionen Euro entspricht der Tunnel nun wieder allen Standards. Moderne Technik wie LED-Beleuchtung, Kameras und leistungsstarke Ventilatoren sollen die Sicherheit nachhaltig erhöhen.