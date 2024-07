Kroatien: Digitale Maut kommt 2025

Kroatien führt ein digitales Mautsystem ein. Das berichtet unter anderem das RND. Ab 2025 können Reisende auf der Autobahn eine elektronische Vignette kaufen, ohne an einer Mautstelle anhalten zu müssen. Für Lastkraftwagen mit einer Höhe von mehr als drei Metern und einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen ist die Verwendung einer Mautbox (ENC) vorgeschrieben.

Statt an einer kroatischen Mautstation zu warten, können Reisende ab 2025 mit einer digitalen Maut direkt auf den Autobahnen Gas geben. Wie die neue E-Vignette verkauft wird und ob sich die Kosten ändern, ist noch unklar. Im Gegensatz zu schweren Fahrzeugen wie Wohnmobilen müssen Pkw-Fahrerinnen und -Fahrer keine zusätzlichen Geräte anschaffen.



Mautbox (ENC) für große Fahrzeuge



Wer mit einem großen Wohnmobil auf kroatischen Autobahnen fahren will, benötigt unter Umständen eine Mautbox (ENC). Dies gilt für Fahrzeuge mit einer Höhe von mehr als drei Metern und einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen. Damit soll die automatische Erkennung großer Fahrzeuge gewährleistet werden. Ob bei einem gemieteten Wohnmobil eine Mautbox erforderlich oder bereits installiert ist, kann dem Mietvertrag entnommen werden.



Digitale Maut soll den Verkehr entzerren



Die Autobahnen in Kroatien sind mautpflichtig. Derzeit gibt es die Vignette nur an Mautstationen, an denen sich zu Ferien- und Stoßzeiten oft lange Staus bilden. Denn dort können nach Angaben des Autoportals Carwow gerade einmal 300 Fahrzeuge pro Stunde abgefertigt werden. Mit der neuen digitalen Maut sollen bis zu 3.000 Fahrzeuge pro Stunde erfasst werden und so den Verkehr auf Kroatiens Autobahnen entzerren.