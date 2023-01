Italien: Fahrverbote auf der Amalfitana

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen auch in diesem Jahr beachten, dass die beliebte Küstenstraße Amalfitana an der italienischen Amalfiküste nur eingeschränkt befahrbar ist. Zu Ostern und im Sommer werden Fahrverbote für einzelne Fahrzeuge ausgesprochen. Auch ausländische Pkw und Mietwagen sind von den Verboten betroffen.

Die Amalfitana wird im Jahr 2023 zeitweise für Pkw gesperrt.

Die 50 Kilometer lange Amalfitana in der italienischen Provinz Salerno verläuft entlang der Amalfiküste und gehört für viele Reisende zu den schönsten Küstenstraßen der Welt. Weil aus diesem Grund in den vergangenen Jahren immer mehr Autos auf der Strecke unterwegs waren, wurde ein sehr schmaler und kurvenreicher Abschnitt der Straße bereits im vergangenen Jahr teilweise für Autos gesperrt. Für Wohnwagen und Wohnmobile gilt bereits seit mehreren Jahren ein zeitweises Fahrverbot. Nach Informationen des ADAC wird der Pkw-Verkehr auf dem Abschnitt der Amalfitana zwischen Positano und Vietri sul Mare in diesem Jahr nicht nur im Sommer, sondern auch zu Ostern streng reguliert.



Fahrverbote anhand des Kennzeichens



Das zeitweise Fahrverbot für Pkw gilt in diesem Jahr an den Osterfeiertagen vom 6. bis zum 10. April sowie während der Zeit der Osterferien vom 24. April bis zum 5. Mai. Außerdem werden an allen Wochenenden von Mitte Juni bis Ende September sowie den gesamten August über Fahrverbote für bestimmte Autos ausgesprochen. Diese gelten jeweils zwischen 10 und 18 Uhr. Dabei dürfen an geraden Tagen Autos mit geraden Endziffern auf dem Kfz-Kennzeichen nicht fahren, während an ungeraden Tagen Autos mit ungeraden Endziffern die Amalfitana nicht nutzen dürfen. Die Verbote gelten dabei auch für ausländische Autos sowie für Mietwagen. Verstöße werden mit einer Geldbuße geahndet.



Regelung gilt auch für Übernachtungsgäste



Auch für Übernachtungsgäste wird dabei keine Ausnahme gemacht. Das heißt, dass Reisende, die entlang der Straße eine Unterkunft gebucht haben, ebenso bei einem Verstoß gegen das Fahrverbot belangt werden. Daher sollten Übernachtungen so gebucht werden, dass man die Straße am An- und Abreisetag befahren darf. Zudem besteht die Möglichkeit, am Bahnhof in Vietri sul Mare zu parken und von dort aus mittels öffentlicher Verkehrsmittel, also zum Beispiel mit Schiffen oder Bussen sowie dem Taxi, in den Urlaubsort zu gelangen. Viele Hotels und Anbieter von Ferienwohnungen bieten zudem einen Abholservice ab Vietri sul Mare an.