Gotthardtunnel: Nachtsperren 2023

Der Gotthardtunnel im Süden der Schweiz wird in den Monaten März, Juni, September und Oktober an einigen Nächten beidseitig gesperrt. Es finden routinemäßige Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten statt. Autofahrende von Deutschland nach Italien und umgekehrt nutzen den Tunnel häufig. Wer seine Fahrt zu einem der Termine geplant hat, kann auf eine von zwei Alternativrouten ausweichen.

Wegen der Sperrung des Gotthardtunnels sind weiträumige Umfahrungen notwendig.

An mehreren Nächten im Frühjahr und Herbst wird der Gotthard-Strassentunnel nicht befahrbar sein. Im rund 17 Kilometer langen Tunnel werden verschiedene Arbeiten ausgeführt, jedoch nicht an den Wochenenden. Die Durchfahrtsverbote gelten jeweils von 20 bis 5 Uhr. Lediglich die erste Sperrung vom 27. bis zum 31. März findet nachts zwischen 22 und 5 Uhr statt.



Autofahrende sollten sich diese Termine merken



Die zweite Sperrung findet zwischen dem 19. und 23. Juni statt. Nach dem freien Wochenende folgt die nächste Sperrzeit in jeder Nacht vom 26. bis 30. Juni. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens im Hochsommer finden die nächsten Sperrungen erst wieder im September statt. Vom 18. bis zum 22. September und vom 25. bis zum 29. September ist der Gotthardtunnel für den Autoverkehr gesperrt. Die letzte Sperrung findet in den Nächten vom 2. bis 4. Oktober statt.



Ausweichrouten während der Sperrzeiten



Autofahrende, die auf der Schweizer A2 unterwegs sind, passieren den Gotthardtunnel zwischen Göschenen und Airolo. Während der Sperrzeiten gibt es zwei Ausweichrouten. Die eine führt über die östlich gelegene San-Bernardino-Route auf der A13 zwischen Chur und Belinzona. Die andere schlängelt sich über das Bergmassiv hinweg. Der malerische Gotthardpass ist allerdings bis etwa Juni winterbedingt gesperrt.