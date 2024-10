Frankreich verlängert Grenzkontrollen bis April 2025

Frankreich hat die bereits seit 2015 bestehenden Grenzkontrollen bis zum 30. April 2025 verlängert. Diese Maßnahme betrifft alle Landesgrenzen, einschließlich der Grenzen zu Deutschland und Luxemburg. Die französische Regierung begründet die Entscheidung mit Sicherheitsbedenken und der Kontrolle irregulärer Migration.

Nach den Terroranschlägen von 2015 wurden die Grenzkontrollen in Frankreich ursprünglich als Schutzmaßnahme eingeführt. Seitdem werden diese alle sechs Monate verlängert, um das Risiko von Terrorangriffen zu minimieren und die Migrationsströme zu überwachen. Premierminister Michel Barnier betonte, dass das französische Volk weiterhin eine strikte Kontrolle der Migration und den Schutz vor potenziellen Sicherheitsbedrohungen erwartet.



Kritik an den Grenzkontrollen



Die Verlängerung der Kontrollen sorgt vor allem in den Grenzregionen für Besorgnis. Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger äußerte ihre Bedenken, dass die Maßnahmen die Freizügigkeit im Schengen-Raum weiter einschränken könnten. Insbesondere für Pendlerinnen und Pendler sowie den grenzüberschreitenden Handel wird eine Beeinträchtigung befürchtet.



Temporäre Maßnahme mit unklarer Zukunft



Ob die Kontrollen tatsächlich nur bis April 2025 bestehen bleiben, ist unklar. Die Verlängerungen wurden bisher stets wiederholt. Da dies eigentlich den Regeln des Schengen-Raums widerspricht, wird regelmäßig Kritik laut. In der Praxis erfolgen die Kontrollen jedoch nach wie vor nur sporadisch, sodass die meisten Reisenden die Grenze ungehindert passieren können. Autoreisenden wird allerdings geraten, ihre Ausweisdokumente bereitzuhalten und bei Aufforderung vorzeigen zu können.