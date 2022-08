Frankreich: Umweltplakette in vielen Orten Pflicht

Autofahrer und Autofahrerinnen benötigen in vielen Städten Frankreichs künftig eine französische Umweltplakette. Die Vignette Crit’Air betrifft sowohl Auto- als auch Motorradfahrende in 13 Orten des Landes. Eine deutsche Umweltplakette ist nicht mehr ausreichend, um in den Städten mit dem Kraftfahrzeug unterwegs zu sein.

Unabhängig von der Feinstaubbelastung, die die Notwendigkeit der Vignette bisher regelte, ist die französische Umweltplakette künftig ganzjährig nötig. Ursprünglich war diese nur bei Feinstaubalarm Pflicht. Alle motorisierten Fahrzeuge wie Pkw, Lkw und Motorräder müssen die Plakette anbringen.



Städte, in denen die französische Umweltplakette gilt



Die französische Umweltplakette wird in festen Umweltzonen, Zone à Faibles Émissions mobilité (ZFE-m), nötig. Hierzu zählt die Hauptstadt Paris. Weiterhin Pflicht ist die Vignette in Lyon, Grenoble, Straßburg, Montpellier-Méditerranée, Toulouse, Toulon-Provence-Méditerranée, Reims, Rouen-Normandie und Saint-Etienne. Auch die Stadt Nizza an der Côte d'Azur gilt als feste Umweltzone. Im September kommt außerdem Aix-Marseille hinzu. Wie das Zentrum für europäischen Verbraucherschutz schreibt, sollen bis zum 31. Dezember 2024 in allen Ballungsgebieten mit einer Einwohnerzahl von mehr als 150.000 feste Umweltzonen errichtet werden. Wer ohne eine Vignette in einer Umweltzone umherfährt, riskiert ein Bußgeld. Für Autofahrende beträgt dieses 68 Euro. Für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von mehr als drei Tonnen fällt dieses höher aus. In Straßburg werden Verstöße gegen die Plakettenpflicht wiederum erst ab Januar 2023 geahndet.



Wo ist die französische Umweltplakette erhältlich?



Über die Internetseite des französischen Umweltministeriums können Fahrzeughalter und Fahrzeughalterinnen die Plakette erwerben. Diese wird per Post verschickt, die Lieferzeit kann bis zu 14 Tage dauern. Die Crit’Air kostet 4,51 Euro, die Portokosten nach Deutschland sind hierbei bereits inkludiert. Die Plakette ist unbegrenzt gültig.