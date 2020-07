Neuerungen auf Urlaubsfähren in Europa

Die Urlaubsfähren auf europäischen Gewässern nehmen nach der Corona-Pause ihren Normalbetrieb allmählich wieder auf. Sowohl auf den Mittelmeerstrecken wie auch auf den Routen der Nord- und Ostsee verkehren die Fähren größtenteils wieder nach regulärem Fahrplan, wie der ADAC berichtet. Dabei müssen Passagiere aber einige neue Regeln beachten.

Mietwagenfahrer und andere Fährpassagiere müssen auf den europäischen Strecken einige Neuerungen beachten.

Zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus haben die Fährgesellschaften neue Hygiene- und Sicherheitsregularien erlassen. So müssen beispielsweise Urlauber, die per Fähre von Italien nach Griechenland übersetzen wollen, spätestens 48 Stunden vor der geplanten Ankunft ein elektronisches Formular und einen Gesundheits-Fragebogen ausfüllen. Während der gesamten Überfahrt ist eine Maske oder ein Tuch über Mund und Nase zu tragen, zudem muss der gängige Mindestabstand eingehalten werden. Fährreisende im westlichen Mittelmeer sollten sich auf Temperaturmessungen einstellen, auch dort sich Masken und Abstandhalten Pflicht.



Die Fähren auf Nord- und Ostsee fahren zunächst mit deutlich reduzierten Passagierkapazitäten, um die Umsetzung der Hygienekonzepte und Abstandsregeln zu gewährleisten. Fahrgäste der Schifffahrtsgesellschaft Stena Line müssen auf den Überfahrten zwischen Deutschland und Schweden auf Buffets verzichten, Speisen werden aber serviert. Die Reederei empfiehlt das Tragen einer Maske an Bord, macht dies aber nicht zur Pflicht.