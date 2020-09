Rügen: Neue Fähre verbindet Sassnitz mit Schweden in Rekordzeit

Urlauber, die von Deutschland nach Schweden möchten, erhalten bald eine neue Reisemöglichkeit: Die Insel Rügen bekommt ab dem 17. September eine neue Verbindung nach Schweden. Laut einem Bericht vom NDR haben Touristen dank der Highspeed-Fähre die Möglichkeit, die Ostsee in Rekordzeit zu überqueren.

Ab dem 17. September verkehrt die Fähre jeweils donnerstags bis sonntags zweimal täglich zwischen Sassnitz und Ystad. Der Hochgeschwindigkeitskatamaran der Flensburger Förde-Reederei (FRS) legt um 8:15 Uhr sowie um 15 Uhr auf der Insel Rügen ab und benötigt für die Strecke nach Ystad in Schweden lediglich zweieinhalb Stunden. Damit wird die bisherige Fahrzeit auf der Route halbiert, was die Verbindung sogar für Tagestouristen attraktiv machen dürfte. Auf dem Schiff ist Platz für rund 700 Passagiere. Zudem passen rund 200 Fahrzeuge auf den Speed-Katamaran. Sowohl mit dem eigenen Pkw als auch mit einem Mietwagen oder Wohnmobil kann demnach bequem in Rekordzeit übergesetzt werden.



Bisher verkehrte auf der Route die schwedische Reederei Stena Line. Diese hatte die traditionelle Königslinie von Sassnitz nach Trelleborg jedoch im April 2020 nach 111 Jahren eingestellt. FRS sorgt nun für Ersatz.