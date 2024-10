Deutsche Rastanlagen sind nicht camperfreundlich

Ein Test des ADAC hat ergeben, dass viele deutsche Rastanlagen den Anforderungen von Campingreisenden nicht gerecht werden. Es mangelt vor allem an geeigneten Parkplätzen und notwendigen Serviceeinrichtungen.

Viele deutsche Rastanlagen sind nicht auf Reisende mit Wohnmobil ausgelegt.

Von den 80 getesteten Rastanlagen entlang deutscher Autobahnen bieten nur 25 Prozent spezielle Parkflächen für Wohnmobile oder Gespanne an. Auf mehr als der Hälfte der Anlagen fehlen diese Stellplätze vollständig, was Campingreisenden die Parkplatzsuche erschwert. Besonders problematisch ist es auf Anlagen, auf denen Campingfahrzeuge Stellflächen mit Lkw teilen müssen. Dies stellt ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar und verschärft die ohnehin angespannte Parksituation für Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer zusätzlich. Auch bei der Wegweisung gibt es laut dem ADAC-Test erhebliche Mängel. Selbst auf Anlagen, die über Stellplätze für Wohnmobile verfügen, fehlt oft eine durchgängige Beschilderung. Dies führt dazu, dass Fahrerinnen und Fahrer von Wohnmobilen häufig die falschen Parkplätze ansteuern oder in chaotischen Parksituationen enden, was vor allem für große Gespanne ein erhebliches Problem darstellt.



Mangelhafte Infrastruktur und keine Serviceeinrichtungen



Für elektrisch betriebene Wohnwagen gibt es nur wenige geeignete Ladesäulen. Lediglich drei Rastanlagen boten Ladestationen, die ohne Abkuppeln des Anhängers genutzt werden konnten. Dies macht es für Camperinnen und Camper mit Elektrofahrzeugen besonders schwierig, eine Rast einzulegen, ohne erhebliche Umstände in Kauf zu nehmen. Ein weiteres großes Defizit besteht in der fehlenden Infrastruktur für Wohnmobil-Services. Keine der getesteten Rastanlagen bot Frischwasserstationen oder Entsorgungsmöglichkeiten für Schmutzwasser und Kassettentoiletten. In vielen Nachbarländern sind solche Einrichtungen Standard, doch in Deutschland bleibt hier viel Raum für Verbesserungen.



Forderung nach Verbesserungen und Reisetipps



Der ADAC fordert, dass die Infrastruktur an deutschen Rastanlagen dringend ausgebaut werden muss, um den steigenden Anforderungen der Campingreisenden gerecht zu werden. Ihnen wird empfohlen, ihre Fahrten sorgfältig zu planen und Rastanlagen oder Stellplätze mit speziellen Camper-Angeboten entlang ihrer Route zu bevorzugen.