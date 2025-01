Camper im Winter: So bleibt es trocken und schimmelfrei

Im Winter steigt die Luftfeuchtigkeit im Wohnmobil schnell an – sei es durch Kochen, Duschen oder nasse Kleidung. Um Schimmel und muffige Gerüche zu vermeiden, sind richtiges Lüften und Heizen besonders wichtig. Die Stiftung Warentest gibt Tipps, wie Camper auch in der kalten Jahreszeit trocken bleiben.

Mit regelmäßigem Lüften und Heizen bleibt der Camper auch im Winter trocken und gemütlich.

Regelmäßiges Stoßlüften ist im Winter essenziell, um Feuchtigkeit aus dem Camper zu bekommen. Beschlagene Fenster sollten sofort trocken gewischt werden, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Gleichzeitig hilft ausreichendes Heizen, da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann als kalte.



Nasse Kleidung richtig trocknen



Nach einem Tag im Schnee sollten nasse Skisachen nicht im Camper, sondern in Trockenräumen auf dem Campingplatz aufgehängt werden. Falls das nicht möglich ist, sollten nasse Schuhe auf wasserfesten Unterlagen stehen, damit sich kein Feuchtigkeitsstau bildet. Eine saugfähige Fußmatte ist ungeeignet, da sie die Feuchtigkeit später wieder an die Luft abgibt.



Feuchtigkeit beim Kochen vermeiden



Beim Kochen gibt Wasserdampf viel Feuchtigkeit in die Luft ab. Deshalb ist es ratsam, währenddessen ein Fenster zu öffnen und das heiße Nudel- oder Kartoffelwasser draußen abzugießen. Diese einfachen Maßnahmen helfen, das Raumklima im Camper angenehm und trocken zu halten.



Quelle: dpa