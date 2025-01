Winterferien: Diese Strecken sind von Staus betroffen

Am Wochenende vom 31. Januar bis 2. Februar starten in vielen Bundesländern die Winterferien, was zu erhöhtem Verkehrsaufkommen auf deutschen Autobahnen führt. Besonders betroffen sind Wintersportrouten in Richtung Alpen und Mittelgebirge. Auch in Österreich und der Schweiz sorgen Ferienverkehr, Baustellen und Abfahrtsverbote für Behinderungen. Die größten Staus werden am Freitag ab Mittag und am Sonntag erwartet.

Zum Start der Winterferien 2025 sind Autobahnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz besonders belastet.

Mit dem Start der Winterferien in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen sowie verlängerten Wochenenden in Bremen, Hamburg und Niedersachsen rechnen ACE und ADAC mit hohem Verkehrsaufkommen. Besonders betroffen sind die klassischen Wintersportrouten, darunter die A 7, A 8 und A 95 in Richtung Alpen. Der ACE hebt zudem die hohe Staugefahr an Baustellen hervor: Deutschlandweit gibt es derzeit rund 850 Baustellen auf Autobahnen.



Freitagmittag: Pendler und Reisende füllen die Straßen



Am Freitagmittag beginnt der erste Stauhöhepunkt des Wochenendes. Pendlerinnen und Pendler sowie erste Ferienreisende treffen sich auf den Straßen, was zu langen Wartezeiten führt. Besonders betroffen sind Ballungsgebiete wie Hamburg, Berlin, Frankfurt/Main und München. Der ACE empfiehlt, möglichst früh oder später am Abend zu reisen, um dem Verkehr zu entgehen.



Baustellen und Rückreiseverkehr am Samstag



Der Samstag bringt ab dem Vormittag erhöhte Staugefahr auf den Wintersportrouten, darunter die Autobahnen A 7, A 8 und A 95. Die Rückreiserouten füllen sich ab dem Mittag, was zu zähem Verkehr führen kann. Baustellen auf vielen Autobahnen, wie der Tauernautobahn in Österreich, verstärken die Behinderungen.



Sonntag: Wintersportrouten besonders stark belastet



Am Sonntag wird von Mittag bis Abend auf den Wintersportrouten starker Verkehr erwartet. Neben Urlauberinnen und Urlaubern werden auch viele Tagesreisende in Richtung Skigebiete unterwegs sein, besonders bei guten Schneeverhältnissen. Reisende sollten ihre Abfahrtszeit so planen, dass sie den Hauptverkehrszeiten ausweichen können.



Österreich: Baustellen und Abfahrtsverbote



In Österreich belasten Baustellen die Hauptverkehrsrouten. Auf der Tauernautobahn verlängern sich Fahrzeiten an der Tunnelkette Golling–Werfen um mindestens 30 Minuten pro Richtung. Auch die Brennerautobahn ist durch Bauarbeiten an der Luegbrücke stark eingeschränkt, da pro Richtung nur ein Fahrstreifen verfügbar ist. Abfahrtsverbote für Transitverkehr entlang der Inntalautobahn und der Fernpass-Route verstärken die Verkehrsprobleme zusätzlich.



Schweiz: Geduld auf der Gotthard-Route gefragt



In der Schweiz wird vor allem auf der Gotthard-Route und den Zufahrtsstraßen zu beliebten Skigebieten wie Graubünden, Wallis und dem Berner Oberland viel Verkehr erwartet. Gesperrte Bergpässe und kurzfristige Winterausrüstungspflichten könnten für zusätzliche Verzögerungen sorgen.



Quelle: dpa