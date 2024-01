Sylt: Autozüge fallen im März drei Tage aus

Die Zugverbindung von Niebüll nach Sylt wird im März an drei Tagen eingestellt. Betroffen sind neben den Personenzügen vor allem der Sylt-Shuttle und der „Blaue Autozug“. Grund für den Totalausfall sind umfangreiche Bauarbeiten der Deutschen Bahn in Westerland. Alternativ können Autoreisende die beliebte Insel mit einer Fähre von Dänemark aus erreichen.

Bauarbeiten am Stellwerk führen zum Ausfall des Autozuges nach Sylt. © Deutsche Bahn AG / Sylt Shuttle

Von Dienstag, den 12. März, bis Donnerstag, den 14. März 2024, fallen ganztägig alle Autozüge auf dem Hindenburgdamm zwischen Sylt und dem Festland aus. Das berichtet unter anderem das Hamburger Abendblatt. Reisende ohne Auto können mit der Bahn bis Morsum fahren und von dort mit dem Bus weiter nach Westerland gelangen.



Was machen Reisende mit bereits gebuchten Tickets?



Eine Sprecherin der Deutschen Bahn teilte dem Hamburger Abendblatt mit, dass bereits gekaufte Tickets an den betroffenen Tagen kostenlos storniert oder umgebucht werden können. Außerdem sei die Zugbindung des Sparpreises an den drei Tagen aufgehoben. Eine flexible Ticketnutzung ermöglicht auch der Anbieter des Blauen Autozuges.



Mit der Autofähre nach Sylt



Wer die Autoreise nach Sylt nicht verschieben kann, wählt die Fährverbindung über Dänemark. Die Insel Rømø nördlich von Sylt ist mit dem Festland verbunden. Vom Hauptort Havneby verkehrt mehrmals täglich die FRS Syltfähre nach List. Die Überfahrt dauert etwa 40 Minuten. Plätze können kostenlos online reserviert werden.