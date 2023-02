Superbowl: Straßensperrungen in den USA

Aufgrund des Endspiels der Saison 2022 der National Football League im American Football kommt es bereits jetzt zu weiträumigen Verkehrseinschränkungen in Glendale und Phoenix. Autofahrer und Autofahrerinnen müssen dort mit Straßensperrungen und erhöhter Polizeipräsenz rechnen. Voraussichtlich bleiben die Einschränkungen bis zum Folgetag und darüber hinaus bestehen.

Der Superbowl findet dieses Jahr in Glendale, Arizona, statt.

Am 12. Februar um 16:30 Uhr Ortszeit spielen die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs um den Titel der National Football League 2022. Dieses Jahr findet das Megaevent in Glendale, Arizona, statt. Es werden über 70.000 Besucher und Besucherinnen im Stadion erwartet. Um die Besuchermassen zu steuern, werden viele Straßen in Glendale und im Stadtzentrum von Phoenix gesperrt.



Über 24 Straßen gesperrt



Autofahrer und Autofahrerinnen, die sich das Spiel im Stadion oder bei den zahlreichen Veranstaltungen in und um Phoenix anschauen möchten, sollten sich frühzeitig auf den Weg machen. Neben den Sperrungen vieler kleiner Straßen sind vor allem folgende Verbindungsstrecken ganz oder teilweise gesperrt: 95th Avenue, Montebello Avenue, Maryland Avenue und Cardinals Way. Die Einschränkungen bleiben auf einigen Straßen bis zum 17. Februar bestehen.



Das sollten Reisende noch beachten



Es wird an diesem Wochenende schwierig sein, den Trubel in Glendale und Phoenix zu umgehen. Zudem wird eine volle Auslastung der öffentlichen Verkehrsmittel erwartet. Zusätzlich zu den unzähligen Fans kommt es in der Region zu Protesten, die einige Tage vor dem Spiel stattfinden sollen. Reisende sollten sich also schon früh um einen Mietwagen bemühen und eine Route mit großzügigem Zeitpuffer planen.