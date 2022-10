Staugefahr auf Autobahnen am langen Wochenende

Autofahrer und Autofahrerinnen auf deutschen Autobahnen könnten am anstehenden Wochenende auf eine Geduldsprobe gestellt werden. Wie der ADAC mitteilt, steigt durch zahlreiche Baustellen und die beiden Feiertage mit entsprechend erhöhtem Reiseverkehr die Staugefahr. Darüber hinaus starten in Bayern und Baden-Württemberg die Herbstferien.

Am anstehenden langen Wochenende müssen Autofahrende auf deutschen Autobahnen vermehrt mit Stau rechnen.

Gleich mehrere Faktoren sorgen dafür, dass die Autobahnen in Deutschland in den nächsten Tagen voller werden können als üblich. Zum einen ist Herbstferienzeit: Im Süden Deutschlands beginnt die schulfreie Phase, in Berlin, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und dem Saarland dauert sie noch an. Bremen, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen starten ins letzte Wochenende der Herbstferien. Viele Familien nutzen deshalb die Gelegenheit noch einmal zu Urlaubs- und Ausflugsfahrten, zumal durch den Reformationstag am 31. Oktober in Nord- und Ostdeutschland sowie Allerheiligen am 1. November im Süden und Westen der Republik auch viele Berufstätige frei haben. Hinzu kommen die laut ADAC derzeit mehr als 1.000 Baustellen auf den deutschen Autobahnen.



Besonders staugefährdete Strecken



Auf besonders viel Verkehr sollten sich Autofahrende in den Großräumen Hamburg, Berlin und München einstellen. Auch die Fernstraßen in Richtung der Nord- und Ostsee, beide beliebte Ziele für Kurzurlaube, könnten äußerst viel befahren sein. Weiterhin gibt es Staugefahr auf der A1 zwischen Bremen und Hamburg, der A3 von Köln über Frankfurt und Nürnberg nach Passau sowie der A4 zwischen Erfurt, Dresden und Görlitz. Auch auf der A9 von München nach Nürnberg, der A24 zwischen Hamburg und Berlin sowie der A95 ab München in Richtung Garmisch-Partenkirchen ist mit stockendem Verkehrsfluss zu rechnen, ebenso wie auf der A99 des Autobahnrings München.



Reiseverkehr in den Nachbarländern



Auch in der Schweiz und Österreich ist am 1. November Feiertag, weshalb viele Einheimische ein langes Wochenende planen und Ausflüge unternehmen werden. Auf den Strecken zu beliebten Bergzielen ist deshalb vermehrt mit Staus zu rechnen. Zu diesen zählen laut ADAC die Tauern-, Brenner- und Gotthard-Route. Darüber hinaus sollten sich Ausflügler und Ausflüglerinnen aus Deutschland auf der Fahrt ins Gebirge auf kurze Wartezeiten an den Grenzübergängen einstellen.