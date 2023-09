Gotthard-Straßentunnel bis auf Weiteres gesperrt

Aufgrund eines Schadens in der Tunneldecke musste der Gotthard-Straßentunnel am Sonntag gesperrt werden. Laut der lokalen Behörden seien Betonteile auf die Fahrbahn gefallen und ein Riss entstanden, Personenschäden hätte es jedoch nicht gegeben. Über die Dauer der Sperrung ist derzeit nichts bekannt, Autofahrerinnen und Autofahrer müssen auf Ausweichrouten zurückgreifen.

Anstatt des Gotthard-Straßentunnels müssen Reisende derzeit Ausweichrouten nutzen.

Seit dem 10. September ist der Gotthard-Straßentunnel in der Schweiz voll gesperrt. In der Nähe des nördlichen Tunnelportals sollen sich Betonteile gelöst haben, zudem sei ein etwa 25 Meter langer Riss in einer Zwischendecke entdeckt worden. Die Ursache ist bislang unklar. Das schweizerische Bundesamt für Straßen teilte daher mit, dass der Tunnel bis auf Weiteres nicht befahren werden darf. Der rund 17 Kilometer lange Gotthard-Tunnel gilt als eine der wichtigsten Verkehrsachsen durch die Alpen und ist unter anderem auch für deutsche Italien-Reisende von Bedeutung. Nach der Sperrung wurde von kilometerlangen Staus auf Alternativrouten gesprochen.



Ausweichroute über Pass oder San Bernardino-Straßentunnel



Als Ausweichrouten werden der Gotthard-Pass sowie der San Bernardino-Straßentunnel vorgeschlagen. Die reine Fahrtzeit wird sich so um etwa eine Stunde erhöhen. Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens sollte mit stockendem Verkehr sowie Staus gerechnet werden, weshalb die tatsächliche Fahrtzeit mitunter deutlich länger ausfallen kann. Vor allem in dieser Woche kann es durch die in Bayern endenden Sommerferien auf den Ausweichstrecken voll werden. Sollte die Sperrung länger andauern, sollten Autofahrerinnen und Autofahrer laut ADAC unbedingt die im Oktober anstehenden Sperrzeiten des San Bernardino-Straßentunnels beachten. Dieser wird vom 4. bis zum 30. Oktober jeweils von Sonntagabend bis Freitagmorgen zwischen 22:00 und 5:00 Uhr für Wartungsarbeiten und Reparaturen in beide Richtungen voll gesperrt. Zudem sei der Gotthard-Pass vor allem für Reisende mit Wohnwägen nicht empfehlenswert.



Gotthard-Tunnel soll saniert werden



Für den rund 40 Jahre alte Gotthard-Straßentunnel ist bereits seit längerer Zeit eine Sanierung geplant. Dafür wird momentan an einer zweiten Röhre gebaut, die im Jahr 2029 fertig sein soll. Durch diese soll der Verkehr anschließend bis zur Fertigstellung der Arbeiten im alten Tunnel geführt werden. Ab 2032 sollen dann beide Tunnelröhren befahren werden können. Derzeit ist nicht nur der Gotthard-Straßentunnel gesperrt. Nachdem im August im Gotthard-Eisenbahntunnel ein Zug entgleist war, ist dieser ebenfalls nicht befahrbar. Auch hier werden Züge über eine Passroute umgeleitet, was die Reisezeit ebenfalls um etwa eine Stunde erhöht.