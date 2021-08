Frankreich: Paris führt Tempolimit 30 ein

Frankreich tritt weiter auf die Bremse – insbesondere in Großstädten. Nach Grenoble und Lille folgt nun die Hauptstadt: Auf den meisten Straßen von Paris gilt seit Montag, 30. August, Tempo 30. Ausgenommen sind laut einem Bericht von Reise vor9 lediglich wichtige Verkehrsachsen.

In fast ganz Paris gilt Tempo 30.

Wer sich in Frankreich einen Mietwagen ausleiht, muss häufiger auf die Bremse treten: Auf einem Großteil der Pariser Straßen gilt seit Montag ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde. Etwa 60 Prozent der Innenstadt der französischen Metropole galten bereits zuvor als Tempo-30-Zone. Nun sind lediglich die wichtigsten Straßen ausgenommen: Auf der Pariser Ringautobahn, dem Boulevard périphérique, der die 20 Arrondissements miteinander vernetzt, darf weiter 70 gefahren werden. Auf größeren Verkehrsadern wie der berühmten Champs-Élysées ist eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern gestattet.



Änderungen für Urlauber in Paris



Mietwagenfahrer in Paris müssen sich aufgrund der neuen verkehrsberuhigten Situation darauf einstellen, etwas länger für den Weg von A nach B zu benötigen. Auch Städtereisende, die mit dem Taxi unterwegs sind, sind betroffen: Für die Strecke vom Flughafen in die City und zurück sollte demnach ebenfalls mehr Zeit eingeplant werden als bisher.



Tempo 30 in Paris: Vorteile



Die Geschwindigkeitsbegrenzung wurde eingeführt, um Staus und eine hohe Abgasbelastung zu vermeiden, aber auch, um die Stadt sicherer zu machen. Insbesondere Einheimische und Touristen, die zu Fuß unterwegs sind, profitieren demnach von der Neuerung. Zusätzlich stehen Angebote wie Leihfahrräder und Ähnliches zur Verfügung, um innerhalb der französischen Hauptstadt von A nach B zu gelangen. Nicht zuletzt beruht das Tempolimit auf einem Nachhaltigkeitsgedanken: Die umweltfreundlichere Fortbewegung gewinnt so zusätzlich an Attraktivität. In einer Umfrage hatten 59 Prozent der Pariser Bevölkerung die Geschwindigkeitsbegrenzung befürwortet.