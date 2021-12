Österreich und Schweiz erhöhen Maut 2022

In Österreich und der Schweiz müssen sich Autofahrer und Autofahrerinnen im Jahr 2022 auf höhere Mautgebühren einrichten. Beide Länder verlangen jeweils etwas mehr für die Autobahn-Vignetten, wie der ADAC meldet. In Österreich werden für eine Jahresvignette künftig 93,80 Euro fällig, in der Schweiz 39 Euro. Die Jahresvignetten für 2021 behalten ihre Gültigkeit noch bis zum 31. Januar 2022.

Autobahnfahrer in Österreich und der Schweiz müssen ab 2022 etwas höhere Mautgebühren zahlen.

Die Preisanpassungen bewegen sich in beiden Urlaubsländern allerdings in einem sehr kleinen Rahmen. Österreich erhöht die Gebühr für ein Jahr Autobahnfahrt von 92,50 Euro um 1,30 Euro auf nun 93,80 Euro. Eine für zwei Monate gültige Vignette schlägt im kommenden Jahr mit 28,20 Euro und damit nur mit 40 Cent mehr zu Buche, für zehn Tage müssen Autofahrer und Autofahrerinnen 9,60 Euro und somit zehn Cent mehr zahlen. In der Schweiz kostet die Jahresvignette ab 2022 mit 39 Euro nur 50 Cent mehr als bislang, diese Anpassung ist dem Wechselkurs geschuldet. Wer sie in der Schweiz kauft, zahlt nach wie vor 40 Schweizer Franken.



Vignettenpflicht in Österreich



Seit 1997 besteht auf den meisten Autobahnen Österreichs eine Mautpflicht. Die Vignetten müssen bereits bei der Auffahrt auf einen mautpflichtigen Abschnitt regelkonform angebracht sein, alternativ gibt es inzwischen auch digitale Lösungen. Mehrere Autobahnstrecken sind allerdings von der Mautgebühr befreit, dazu zählt unter anderem auf der Inntalautobahn A12 der Abschnitt zwischen der Staatsgrenze bei Kufstein und der Anschlussstelle Kufstein-Süd, die Westautobahn zwischen dem Walserberg und Salzburg-Nord sowie die A14 zwischen der Grenze bei Hörbranz und Hohenems.



Auch in Tschechien Mautpflicht



Wer Tschechien besucht, muss ebenfalls die dort geltenden Mautregelungen beachten. So kostet eine Vignette für zehn Tage rund 11,70 Euro, für einen Monat werden 16,70 Euro fällig. Für eine Jahresvignette fallen 56,80 Euro, umgerechnet 1.500 tschechische Kronen, an. Das tschechische Verkehrsministerium weist darauf hin, dass sich Autofahrer und Autofahrerinnen vor unautorisierten Verkaufsstellen in Acht nehmen sollten, die überhöhte Gebühren und Preise für die Vignetten fordern.