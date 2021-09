Österreich erhöht Bußgeld für Autofahrer

Rasen in Österreich ist seit dem 1. September noch teurer geworden. Nach Informationen des ADAC wurden in der Alpenrepublik die Bußgelder für zu schnelles Autofahren erhöht und die Dauer des Führerscheinentzugs verlängert. Auch Pkw-Fahrer aus Deutschland sind bei Fahrten in Österreich von dieser Maßnahme betroffen.

In Österreich wurden die Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen von Autofahrern erhöht.

Fast das Doppelte müssen Raser nun zahlen, wenn sie die Geschwindigkeitsbegrenzungen innerorts wie auch außerorts in Österreich missachten. Demnach werden bei einer Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ab 30 Stundenkilometern statt bislang 70 Euro nun 150 Euro fällig. Wer die vorgegebene Maximalgeschwindigkeit um 40 Kilometer pro Stunde überschreitet, zahlt nun 300 statt 150 Euro. Der Höchstsatz für Raser liegt seit dem 1. September bei 5.000 Euro, zuvor belief sich dieser auf 2.180 Euro. Da es in Österreich keinen einheitlichen Bußgeldkatalog gibt, bemisst sich die zu zahlende Strafe nach dem Ermessen der jeweiligen Behörde. Aufgrund eines Abkommens zur Vollstreckung von Bußgeldern zwischen Deutschland und Österreich werden Bußgelder auch von deutschen Behörden eingetrieben.



Führerscheinentzug ebenfalls verlängert



Nicht nur der Bußgeldkatalog, auch die Dauer des Führerscheinentzugs unterliegt in Österreich seit Anfang September einer Verschärfung. Nach Angaben des ÖAMTC erwartet Schnellfahrer bei Geschwindigkeitsmissachtungen innerhalb der Ortschaft und auf Freilandstraßen ein Führerscheinentzug von einem bis zu sechs Monaten. Zuvor lag die Dauer bei zwei Wochen bis drei Monaten. Der Zeitraum des Fahrverbots staffelt sich auch hier nach der jeweils überschrittenen Geschwindigkeit. Für deutsche Autofahrer gilt dann in der Alpenrepublik ein Fahrverbot, jedoch nicht im Heimatland selbst.



Diese Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten in Österreich



Die Geschwindigkeitsbegrenzungen in Österreich sind ähnlich wie die in Deutschland. Innerhalb der Ortschaften ist für Pkw, Kombi und Lkw bis 3,5 Tonnen eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern einzuhalten, auf Freiland- und Autostraßen gilt eine Begrenzung von 100 Kilometern pro Stunde. Wer sich auf einer Autobahn aufhält, unterliegt einem Tempolimit von 130 Stundenkilometern. Autofahrer aus Deutschland sollten zusätzlich beachten, dass auf Autobahnen eine Vignettenpflicht gilt.