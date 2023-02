Österreich beendet Kontrollen an der Grenze zur Slowakei

Die Grenzkontrollen zwischen Österreich und der Slowakei, welche seit etwa vier Monaten streng umgesetzt wurden, werden ab dem 6. Februar beendet. Tschechien öffnete die Grenze zur Slowakei bereits am vergangenen Sonntag. Somit sind EU-Reisende von langwierigen Kontrollen bei der Grenzüberschreitung befreit. Mobile Überwachungen finden in der Region jedoch weiterhin statt.

Statt stationären Kontrollen gibt es in der Grenzregion nun mobile Einsatzteams.

Hauptverkehrsstraßen an der 106,7 Kilometer langen Grenze zwischen Österreich und seinem östlichen Nachbarland, der Slowakei, werden ab dem 6. Februar nicht mehr durch statische Checkpoints und obligatorische Kontrollen überwacht. So entschied das österreichische Innenministerium noch am selben Tag. Folglich können EU-Reisende wieder ohne Stress mit dem Auto die Grenze überschreiten, wie es im Schengen-Raum üblich ist.



Mobile Grenzraumkontrollen nahe Slowakei



Die österreichischen Grenzkontrolleure und -kontrolleurinnen ziehen allerdings nicht vollständig ab. Um weiterhin illegalen Aktivitäten entgegenzuwirken, betreiben die Beamten und Beamtinnen zukünftig mobile Kontrollen in den Regionen entlang der Grenze. Dabei greifen die Behörden auch zu modernen Mitteln wie Drohnen, um die Grenzräume aus der Luft zu beobachten. Stichprobenartige Kontrollen wie an der deutsch-niederländischen Grenze sind zu erwarten.



Tschechien beendet ebenfalls Grenzkontrollen



Die österreichische Entscheidung, die Grenze zur Slowakei nun weniger zu beobachten, resultiert zum einen aus der aktuellen entspannten Lage. Zum anderen schafft auch Tschechien seine Grenzkontrollen zur Slowakei ab. Zurückblickend hat die stationäre Grenzüberwachung in den beiden EU-Ländern etwa vier Monate die Ein- und Ausreise zum östlichen Nachbarn erschwert.