Mallorca: Parken in Palma nur für Anwohner

Mietwagenfahrer in Palma de Mallorca müssen sich auf eine neue Parkregelung in der Innenstadt einstellen. Dort befindliche Parkplätze dürfen künftig nur noch von Anwohnern genutzt werden, zudem soll ein größerer Bereich nur von Ortsansässigen überhaupt befahren werden dürfen. Wie die Mallorcazeitung berichtet, wird außerdem das Parken in mehreren anderen Stadtvierteln Palmas kostenpflichtig.

Nach Informationen des Lokalmediums dürfen innerhalb des Straßenrings „Avenidas“ bald nur noch Anwohner ihre Fahrzeuge abstellen, das Gebiet wird hierfür als „Zona ZAR“ gekennzeichnet. Bereits bisher ist es in weiten Teilen des historischen Stadtzentrums von Palma auswärtigen Besuchern nicht mehr gestattet, mit ihren Fahrzeugen einzufahren. Auch diese Gebiete („Zona Acire“) werden nach den Plänen der Stadtverwaltung ausgedehnt und sollen künftig beispielsweise zusätzlich den Carrer Bonaire umfassen. Bekanntgegeben wurden die Pläne am 10. Juni von Palmas Bürgermeister Josè Hila. Sie stehen unter dem Motto „Palma Camina“, zu Deutsch „Palma geht zu Fuß“, und sollen den Verkehr in der Inselhauptstadt weiter beruhigen.Nicht nur Palmas Innenstadt ist von den neuen Maßnahmen betroffen, auch weiter in der Peripherie gelegene Viertel sehen Neuerungen in der Parkordnung entgegen. Gebiete mit kostenpflichtigen Parkplätzen weist Palma als „Zona Ora“ aus, künftig gilt diese Klassifizierung auch für Santa Catalina, Eixample, Pere Garru und weitere Stadtteile außerhalb der City. Dabei soll der Autoverkehr nicht nur zugunsten der Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern reduziert werden, Palma de Mallorca hat sich auch ehrgeizige Klimaziele gesteckt. Bis zum Jahr 2023 sind in mehreren Straßenzügen Niedrigemissionszonen mit breiteren Gehwegen und beruhigtem Verkehr geplant.Indes erfreuen sich Mietwagen auf Mallorca nach wie vor großer Beliebtheit, um flexibel auch abgelegene Strände und Sehenswürdigkeiten besuchen zu können. Nachdem im Mai 2021 die Preise für die Leihfahrzeuge durch eine hohe Nachfrage stark gestiegen waren, sind die Mietwagen aktuell wieder günstiger zu haben. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland am 9. Juni berichtet, erweitern die Verleihfirmen aufgrund anhaltend niedriger Inzidenzwerte und steigender Buchungszahlen ihre Flotten auf der Insel und gleichen das Angebot somit der Nachfrage an. Dieser Trend dürfte sich jedoch spätestens zu den Sommerferien und der Hauptreisezeit wieder umkehren – mit einer frühzeitigen Mietwagenbuchung sichern sich Urlauber günstigere Preise.