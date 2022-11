Mallorca: Neue Fahrspur auf Flughafenautobahn

Auf Mallorcas Flughafenautobahn (Ma-19) ist seit dem 2. November eine neue Fahrspur in Betrieb. Wer vom Flughafen in Richtung Palma de Mallorca unterwegs ist, darf die linke Spur nur noch benutzen, wenn zwei oder mehr Personen im Auto sitzen. Die rund vier Kilometer lange Strecke verläuft vom Airport der Inselhauptstadt bis zur Stadteinfahrt auf den Paseo Marítimo.

Auf Mallorcas Flughafenautobahn ist eine neue Fahrspur in Betrieb.

Die Fahrspur mit dem Namen VAO (Vehículos de alta Ocupación) darf nur von Fahrzeugen benutzt werden, die nicht allein besetzt sind. Hierzu zählen Busse und Taxis sowie Autos mit zwei oder mehr Mitfahrenden. Auch Mopeds und Motorrädern sowie Fahrzeugen ohne Schadstoffausstoß ist es gestattet, die linke Fahrspur zu verwenden. In die entgegengesetzte Richtung – von der Stadt in Richtung Flughafen fahrend – wurde keine VAO-Spur eingerichtet.



Gründe für die neue VAO-Spur



Wie das Mallorca Magazin unter Berufung auf Mallorcas Verkehrsdezernent Iván Sevillano berichtet, soll der öffentliche Nahverkehr mit der Einrichtung der neuen Autobahnspur gefördert werden. Zudem wird so das Ziel verfolgt, zur Verringerung des Schadstoffausstoßes beizutragen. Palma de Mallorca hat vor allem in den Sommermonaten mit hohem Verkehrsaufkommen und langen Staus zu kämpfen. Der Verkehr bei der Einfahrt nach Palma de Mallorca soll mit der Maßnahme langfristig neugeordnet werden.



Bußgeld bei Nichtbeachtung



Wer die neue VAO-Spur als alleiniger Fahrzeuginsasse oder -insassin mit dem Privatauto nutzt, muss mit einem Bußgeld rechnen. Für die Nichtbeachtung werden 200 Euro fällig. Die Einhaltung der neuen Regeln soll künftig mithilfe von Videokameras überwacht werden.