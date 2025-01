Kuba verschärft Mietwagen-Regeln: Neue Hürden für Reisende ab Februar

Kuba verschärft ab dem 1. Februar 2025 die Vorschriften für die Fahrzeugmiete. Neben neuen Anforderungen an Fahrerinnen und Fahrer müssen auch Tankregelungen beachtet werden. Wer nicht vorbereitet ist, könnte vor Ort Probleme bekommen und riskiert mitunter sogar eine kostenpflichtige Stornierung des Mietwagens.

Ab Februar gelten in Kuba strengere Mietwagen-Regeln.

Wer in Kuba ein Auto mieten will, muss künftig mehr Fahrpraxis vorweisen: Während für Standardmodelle ein Jahr ausreicht, benötigen Fahrerinnen und Fahrer von Luxusfahrzeugen nun zwei Jahre und für Sportwagen sogar drei Jahre Fahrerfahrung. Zudem müssen sie zwischen 21 und 80 Jahre alt sein. Ist der Führerschein kürzlich erneuert worden, muss zusätzlich das alte Dokument vorgelegt werden. Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, droht eine Stornierung.



Tanken nur noch mit Fremdwährung



Touristinnen und Touristen in Kuba dürfen ihre Mietwagen außerdem nur noch an Tankstellen betanken, die US-Dollar oder andere konvertierbare Fremdwährungen wie den Euro akzeptieren. Die Benzinpreise liegen über einem Dollar pro Liter und sind damit teurer als in vielen anderen Ländern. Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Mietfahrzeugen auf Kuba wird eine frühzeitige Buchung empfohlen, besonders in der Hochsaison.