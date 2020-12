Jahresvignette 2021: Jetzt für Österreich, Schweiz und Slowenien erhältlich

Die neuen Jahresvignetten für die deutschen Nachbarländer im Süden sind ab sofort erhältlich. Seit dem 1. Dezember ist die Jahresvignette 2021 für Österreich, Slowenien und die Schweiz zudem bereits nutzbar, wie der ADAC berichtet. Die Jahresvignetten von 2020 gelten noch bis Ende Januar. Vor allem Vielfahrer und Pendler mit eigenem Fahrzeug profitieren von der Jahresvignette. Bei einer Mietwagenanmietung in Deutschland und einem Grenzübertritt in die genannten Länder ist der Mieter selbst verantwortlich für den Kauf einer Vignette. Wird das Fahrzeug im oben genannten Ausland geliehen, ist die Vignette bereits vorinstalliert und wird preislich auf die Miete aufgeschlagen.

Die Preise für die Vignette in Österreich heben sich 2021. Somit liegt der neue Preis für die Jahresvignette bei 92,50 Euro, das sind 1,40 Euro mehr als im Jahr 2020. Die 2-Monats-Vignette kostet nun 27,80 Euro (zuvor waren es 27,40 Euro) und das 10-Tages-Pickerl ist um zehn Cent auf 9,50 Euro angestiegen. Autofahrer, die in die Schweiz fahren, zahlen 50 Cent weniger. Der „Rabatt“ ist jedoch dem Wechselkurs geschuldet, die Jahresvignetten kostet weiterhin 40 Schweizer Franken. Das sind derzeit 38,50 Euro. In Slowenien bleiben die Preise für die Jahresvignette stabil. So kostet die Maut auch 2021 110 Euro, ein Monat kostet 30 Euro, eine Woche 15 Euro.Auch die Jahresvignette 2021 gilt wieder einen Monat länger, bis zum 31. Januar 2022. Erhältlich ist sie über den ADAC sowie an den Vertriebsstellen in Grenznähe. Die digitale Vignette kann zudem online bezogen werden. Zu beachten ist dabei, dass die elektronische Vignette erst ab dem 18. Tag nach dem Online-Kauf gültig ist. Anders regelt das künftig Tschechien: Ab dem 1. Januar 2021 stellt das Land komplett auf digitale Vignetten um. Noch im Jahr 2020 gekaufte Klebevignetten behalten bis Ende Januar 2021 ihre Gültigkeit.