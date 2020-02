Hertz plant mehr Elektroautos

Autovermieter Hertz setzt auch künftig verstärkt auf Elektromobilität. Eine jüngst verliehene Auszeichnung der Bundesregierung, die auch mit einer Finanzspritze einherging, soll zum weiteren Ausbau der elektrischen Infrastruktur und zur Erweiterung der E-Flotte des Unternehmens genutzt werden. Damit stellt Hertz die Weichen weiter auf grünes Fahren.

Verbunden mit den finanziellen Fördermitteln ist die Förderurkunde der Klimaschutzinitiative „Saubere Luft 2017–2020“ des Bundesverkehrsministeriums. Hertz kündigte an, mit der Finanzierung im Rahmen einer „E-Offensive“ weitere Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybridautos der Marken Ford, Hyundai, Mercedes, Renault, SAIC sowie Volvo anschaffen zu wollen. Dies betreffe sowohl Pkw als auch die Lkw-Sparte. Außerdem soll die Infrastruktur an Ladestationen ausgebaut werden. Zusätzlich strebt das Unternehmen nach eigenen Angaben die Kooperation mit neuen gewerblichen Kunden an, um diese bei der Verbesserung ihrer Ökobilanz zu unterstützen.Bereits im Juli 2019 hatte Hertz eine Erweiterung seiner Elektroflotte bekanntgegeben. Damals wurden 50 neue Outlander Plug-in-Hybride angeschafft. Die Fahrzeuge erreichen mit dem Elektroantrieb eine Reichweite von 54 Kilometern, anschließend springt der Benzinmotor an. Die 50 Hybridwagen ergänzten das Portfolio der bis zu diesem Zeitpunkt bereits eingeflotteten Porsche Panamera und den 400 Toyota C-HR 1.8 VVTI „Team Deutschland“.