Deutschlands Beste Online-Portale 2021: CHECK24 ist dreifacher Gewinner!

CHECK24 hat den ersten Preis des Verbraucher-Awards Deutschlands Beste Online-Portale 2021 abgeräumt – und das gleich dreifach! Das Rennen machte das Vergleichsportal in den Kategorien Universal-Vergleichsrechner, Mietwagenportale und Portale Pauschalreisen. Die Auszeichnung erfolgt durch das DISQ und n-tv.

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und der Nachrichtensender n-tv haben gemeinsam mehr als 44.000 Kundenmeinungen in insgesamt 58 Kategorien ausgewertet. Drei davon konnte CHECK24 für sich entscheiden und landete in den Kategorien Universal-Vergleichsrechner, Mietwagenportale und Portale Pauschalreisen auf dem ersten Platz. Neben dem Gesamtsieg in der Kategorie Universal-Vergleichsrechner ging das Vergleichsportal auch in den Teilkategorien „Kundenservice“, „Internetauftritt“ und „Weiterempfehlung“ als Gewinner hervor. Bei den Mietwagenportalen sicherte sich CHECK24 auch die beste Bewertung in den Teilkategorien „Internetauftritt“ sowie „Weiterempfehlung“.Über einen standardisierten Online-Fragebogen zur Kundenzufriedenheit werteten die Experten und Expertinnen von DISQ 44.369 Kundenmeinungen zu 463 Online-Portalen in 58 Kategorien aus. Grundlage dessen waren die Kriterien Angebot und Leistung, Kundenservice, Internetauftritt und Weiterempfehlung. Besonders hervorzuheben seien demnach die kostenlose Beratung sowie die einfache Vertragsverwaltung im Kundenkonto von CHECK24.Vergleichsportale wie CHECK24 fördern den Wettbewerb zwischen den Anbietern. Das sorgt für eine Senkung der Preise. So sparten Verbraucher und Verbraucherinnen laut einer repräsentativen Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK), binnen eines Jahres insgesamt mehr als 800 Millionen Euro.