Dänemark: Grenzkontrollen nach Deutschland und Schweden gelockert

Dänemark lockert die Kontrollen an den Grenzen zu Deutschland und Schweden. Vor allem Pendlerinnen und Pendler, aber auch Autoreisende profitieren von den kürzeren Wartezeiten. Während die Kontrollen an der Grenze zu Schweden vollständig aufgehoben werden, bleiben sie an der Grenze zu Deutschland in begrenztem Umfang bestehen. Anstelle der stationären Grenzposten werden dort stichprobenartige Kontrollen im Grenzgebiet durchgeführt.

An den dänischen Grenzen ist nun mit weniger Wartezeit zu rechnen.

Grenzkontrollen sind im Schengen-Raum grundsätzlich nicht vorgesehen. Seit 2015 haben jedoch mehrere Staaten die Kontrollen im Grenzraum verstärkt. In den letzten Jahren sind diese polizeilichen Maßnahmen europaweit wieder zurückgegangen, zuletzt an den Grenzen Österreichs. Die gelockerten Regeln für den Grenzübertritt nach Dänemark gelten vorläufig bis zum 11. November 2023.



Reisen von Deutschland nach Dänemark



Die Autofahrt von Deutschland nach Dänemark wird ohne Grenzkontrollen entspannter und ohne Wartezeiten möglich sein. Reisende sollten jedoch beachten, dass sie stichprobenartig von der Polizei kontrolliert werden können. Daher sollten Autofahrerinnen und Autofahrer sowie alle Mitfahrerinnen und Mitfahrer weiterhin einen Personalausweis mit sich führen. Auch bei Bahnreisen können in den Zügen Personenkontrollen durchgeführt werden.



Mit dem Mietwagen nach Dänemark



Ob Reisende mit einem Mietwagen die Grenze nach Dänemark überqueren dürfen, hängt vom jeweiligen Autovermieter ab. Ist im Mietvertrag kein entsprechender Absatz enthalten, sollte vor dem Grenzübertritt beim Vermieter nachgefragt und eine Bestätigung eingeholt werden. Autofahrende sollten beachten, dass auch Autofähren nach Dänemark einen Grenzübertritt darstellen.